Manchester United-Arsenal : Arsène Wenger quitte Old Trafford avec une dernière défaite

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Arsenal a cédé dans les dernières secondes face à Manchester United. Arsène Wenger quitte Old Trafford sur une ultime défaite.

Arsenal s'est bien battu face à Manchester United mais Arsène Wenger n'a pas pu empêcher la défaite de son équipe sur un coup de tête de Marouane Fellaini dans le temps additionnel de la deuxième période.





Pogba encore décisif dans un choc

Pour Arsène Wenger, ce match face à Manchester United avait une saveur bien particulière : c'était son dernier déplacement à Old Trafford à la tête d'Arsenal. Dans cette enceinte, il a vécu beaucoup de chocs, parfois pour le meilleur, souvent pour le pire. Le coach alsacien a beaucoup perdu chez les Red Devils et il terminera finalement son bail avec les Gunners avec une nouvelle désillusion dans cet antre maudit. D'abord à cause de Paul Pogba, l'homme des chocs, auteur de l'ouverture du score après une tentative de Sanchez déviée sur le poteau par Bellerin (16e).



Fellaini au bout du suspens

Le fait est qu'Arsène Wenger pourra difficilement rougir de la prestation de ses hommes, qui ont eu la bonne idée de se relancer très vite après la reprise grâce à Mkhitaryan, bien servi par Xhaka (52e). Ensuite, il a fallu attendre les dernières minutes pour voir la confrontation s'emballer : après un but refusé à Rashford, hors-jeu, Fellaini a propulsé le ballon au fond sur un centre de Young venu de la gauche (90e+2). Cruel pour Wenger et ses Gunners.





Manchester United valide sa participation en C1

Avec ce 24e succès en Premier League cette saison, Manchester United est assuré de terminer dans le top 4, synonyme de Ligue des Champions (Chelsea, cinquième, est à 11 points). Les Red Devils ont même conforté leur deuxième place, reléguant Liverpool à 5 longueurs. De son côté, Arsenal devra noyer son chagrin dans la demi-finale retour de Ligue Europa après un résultat

à l'aller très insuffisant (1-1 à l'Emirates).