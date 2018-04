Manchester United-Arsenal : un dernier Classic pour Arsène Wenger à Old Trafford

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Arsène Wenger s'apprête à affronter une dernière fois Manchester United en tant que manager d'Arsenal. Une vraie page qui se tourne et un ultime choc pour garantir du spectacle.





"Je respecte Mourinho"

Cela n'a pas toujours été le grand amour entre José Mourinho et Arsène Wenger. Mais, ce dimanche après-midi, les deux hommes devraient mettre leurs sentiments de côté pour respecter le départ de l'Alsacien. "Je respecte Mourinho bien sûr. Je le respecte beaucoup et je ne veux pas entrer dans quelque chose de personnel. Vous devriez me laisser un peu en paix pour mes dernières semaines et de ne pas essayer de me pousser vers une dernière confrontation". Autrement dit, Arsène Wenger entend quitter les Gunners sans polémique, juste avec de glorieux souvenirs.





Dix de suite pour Manchester United

En tout cas, Arsène Wenger se verrait bien partir en mettant fin à une série qui court actuellement à Old Trafford, où Manchester United n'a plus perdu face à Arsenal depuis dix matches (dont sept victoires). Voilà qui devrait lui donner un soupçon de motivation supplémentaire à insuffler à ses hommes. Même si ses Gunners n'ont pas souvent su s'imposer dans l'antre des Red Devils en championnat. La dernière victoire la plus retentissante ? Sans doute ce 1 à 0 obtenu grâce à un but de Wiltord et synonyme de titre de Premier League. C'était en 2002.





La Ligue Europa dans les têtes

Le hic pour Arsène Wenger ? Son équipe, larguée en championnat, peut toujours rêver de la Ligue des Champions en passant par la Ligue Europa. Les Gunners se déplaceront la semaine prochaine chez l'Atlético Madrid et nul doute que ce choc sera dans toutes les têtes après le résultat de l'aller (1-1 à l'Emirates). Un objectif qui pourrait empêcher les Londoniens de se livrer complétement lors du Classic face à Manchester United.