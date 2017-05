Manchester United : le bel hommage de José Mourinho aux victimes de l'attentat

Par Grégoire Duhourcau | Ecrit pour TF1 |

C'était une soirée particulière pour Manchester United. Mercredi soir, les Red Devils se sont imposés en finale de la Ligue Europa face à l'Ajax Amsterdam, à Stockholm (2-0). Ils ont ainsi remporté le seul trophée qui manquait à leur palmarès. Pourtant, après la rencontre, les pensées de José Mourinho étaient loin du rectangle vert.





Seulement deux jours après l'attentat de Manchester qui a causé la mort de 22 personnes suite à l'explosion d'une bombe dans une salle de concerts, l'atmosphère qui entourait cette finale était pesante. L'entraîneur portugais n'a pu s'empêcher d'avoir une pensée émue pour les victimes de cet attentat après la rencontre.

"Si on pouvait échanger la vie des victimes contre cette coupe..."

"Si on pouvait échanger, évidemment, la vie des victimes contre cette coupe, on le ferait immédiatement. Pas besoin d'y réfléchir à deux fois. Est-ce que ce trophée redonne un peu de joie à la ville de Manchester ? Peut-être", a-t-il déclaré en conférence de presse.

Par ailleurs, Mourinho n'a pas regretté la décision de l'UEFA de maintenir la rencontre malgré les événements, et ce "même si cela enlève un peu de joie" à ce que son équipe à accompli : "Nous avons essayé de nous préparé au mieux pour faire notre travail et oublier des événements qui sont bien évidemment plus importants que notre travail. Mais le monde continue de tourner, nous devons avancer. Je suis d'accord avec l'UEFA concernant le maintien de ce match." Pour le contexte dans lequel il s'est déroulé, ce match restera quoi qu'il arrive dans les mémoires des supporters mancuniens.