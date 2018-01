Manchester United : le cadeau du club pour l’anniversaire de Mourinho

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Ce vendredi 26 janvier, José Mourinho fête ses 54 ans. Hasard du calendrier ou bien réelle volonté d’offrir un cadeau à son entraîneur, les dirigeants du club ont décidé de prolonger le Portugais dont le nouveau contrat se termine en 2020.





Un destin à la Alex Ferguson est-il possible ?

A l’heure actuelle dans le monde du football, les dates de fin de contrat ne sont plus des remparts insurmontables. Mourinho a certes prolongé jusqu’en 2020, avec une année supplémentaire en option mais le « Special one » a déjà été démis de ses fonctions auparavant avant la fin de son contrat. Cependant cette reconnaissance en milieu de saison interpelle. José Mourinho veut-il s’inscrire dans la durée ? Au micro de téléfoot en octobre dernier, il avait pourtant confié en exclusivité que MU ne serait pas son dernier club.

Par conséquent un destin similaire à Sir Alex Ferguson resté sur le banc mancunien pendant 27 années semble peu probable. Mais l’éventualité d’une présence prolongée sur le banc des Red Devils demeure, car à ce jour rares sont les formations européennes qui pourraient offrir un challenge intéressant au Portugais. A moins bien sûr que le PSG ne le relance ou qu’une sélection ne lui propose un défi qui plaise à Mourinho.













Beaucoup d’argent mais pas de Premier League

La saison dernière, Manchester United est devenu champion d’Europe en remportant la Ligue Europa. En plus de ce titre, le club s’est également imposé en Coupe de la Ligue. Une saison 2016/2017 des plus correctes mais avec une certaine insatisfaction, le club ne terminant qu’à la 6ème place en championnat, et ne devant sa qualification en C1 qu’à son sacre en C3. Sauf accident, le titre devrait échapper une nouvelle fois à Mourinho cette année. A 12 points de City, et talonnés par Chelsea et Liverpool, les Mancuniens devraient quand même obtenir leur qualification directe pour la Ligue des Champions au terme de l’exercice en cours.

Est-ce alors suffisant pour prolonger Mourinho ? Visiblement oui même si les sommes dépensées lors des Mercato précédents ne lui ont pas réussi pour devenir champion d’Angleterre. A l’été 2016, il recrute Pogba, Mkhitaryan et Bailly pour un total de 182 millions d’euros. L’été dernier, 165 millions ont été nécessaires pour attirer Lukaku, Lindelof, et Matic. En décembre, Mourinho estimait justement qu’il n’avait pas dépenser assez et qu’il lui fallait encore renforcer sa formation pour être plus compétitif. Le comptable de Manchester est prévenu, il risque d’avoir beaucoup de travail lors des prochaines fenêtres de transferts. Peut-être que cela le dispensera d’offrir un cadeau à José Mourinho cette année pour son anniversaire...