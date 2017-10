Manchester United interdit à Paul Pogba de jouer au basket

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Ses petits one-to-one avec son ami (et coéquipier depuis cet été) Romelu Lukaku ou avec des basketteurs célèbres ont été vus des millions de fois sur le web. Depuis bien longtemps, Paul Pogba aime le basket. Une passion qu'il partage régulièrement avec le monde via les réseaux sociaux dont il est friand. Le footballeur a une belle collection de maillots d'équipes de NBA et adore rencontrer les meilleurs pros de la NBA. Mais il va devoir mettre le hola sur la pratique.

Pogba beat the buzzer 🏀 splash!! Bro don't get mad 😡🤣😜@joelembiid Une publication partagée par Paul Labile Pogba (@paulpogba) le 17 Juil. 2017 à 10h52 PDT

United redoute que les dunks nuisent à son corps



D'après The Sun, le staff de Manchester United a demandé à Paul Pogba d'arrêter de jouer au basket. L'idée n'est pas de le punir ou de lui demander de se concentrer sur le foot uniquement. En fait, les Red Devils redoutent que Paul Pogba ne se blesse davantage ou aggrave sa blessure à l'ischio-jambier de la jambe gauche. Le staff médical craindrait même que les dunks ne soient à l'origine de cette blessure qui s'est déclarée le 12 septembre en Ligue des champions contre Bâle.





Indisponible depuis un mois, et ça dure encore...



Plus de trois semaines après, l'ancien Turinois n'est toujours pas rétabli. Et on ignore encore quand il pourra retâter le ballon (de foot donc, et pas de basket...). Interrogé à ce sujet, José Mourinho s'est montré évasif, se contentant de dire que Pogba fait partie des joueurs souffrant de "longues blessures" (comme Zlatan Ibrahimovic et Marcos Rojo) et que son retour n'est pas pour tout de suite. C'est sans celui qu'on surnomme La Pioche que les Bleus vont défier la Bulgarie (samedi 7 octobre) et la Biélorussie (mardi 10 octobre) en éliminatoires du Mondial 2018. Paul Pogba, pendant ce temps, se soigne et s'entraîne, comme il le montre sur les réseaux sociaux.