Manchester United : José Mourinho déçu de son Mercato [Vidéo]

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

4 matches, aucun succès. Il y a évidemment mieux pour ses matches de préparation, et Manchester United n’a rien pu faire ce week-end contre Liverpool qui a battu son éternel rival 4-1. Pour José Mourinho, le Mondial qui a décimé son effectif est le premier responsable, tout comme ses dirigeants qu’il a jugé trop passifs depuis le début du Mercato.





« J’ai demandé 5 joueurs, j’attends toujours »

Habitué à faire des folies lors du Mercato estival, Manchester United est relativement calme. Si Willian est évoqué pour rejoindre les rangs d’Old Trafford, Gareth Bale un temps suivi semble être intransférable pour le Real Madrid. A l’heure actuelle s’il y plusieurs rumeurs de transferts, il n’y a pas eu beaucoup de signatures à part Fred, ce qui a le don d’agacer le « Special One » comme il l’a indiqué en conférence de presse d’après match : « J’aimerais avoir 2 joueurs en plus, mais je ne pense pas que j’en aurai 2. Peut-être que j’en aurai 1. J’ai donné une liste de 5 noms il y a quelques mois, et j’attends toujours de voir s’il est possible d’avoir l’un d’entre eux. » Selon Sky Sports et la BBC, ces déclarations n'ont pas été du goût des dirigeants de Manchester United, ce qui ne risque pas d'aider le Portugais dans son idée de convaincre le club à dépenser encore beaucoup cet été.









« Cette équipe n’est pas la mienne »

A cause de la Coupe du Monde, nombreux sont les joueurs de José Mourinho qui sont encore en vacances et ne prennent donc pas part aux matches de pré-saison. Dans son tyle bien particulier, l’entraîneur mancunien a affirmé ne pas reconnaître son équipe lors des matches de préparation aux Etats-Unis « Ce n’est pas notre équipe, ce n’est pas notre formation. Plus de la moitié des joueurs qui ont commencé la rencontre ne va pas être dans la formation. D’ici le mois d’août beaucoup d’entre eux ne seront pas dans l’équipe. Donc ce n’est pas notre équipe. Quand vous parlez de renforts, vous dites les jouer que j’aimerais acheter et ajouter à l’équipe, c’est une autre chose. Mais cette équipe n’est pas la mienne ce n’est pas la moitié de mon équipe ce n’est pas même 30 % de mon équipe. »

L’ancien technicien de Chelsea et du FC Porto a cependant précisé qu’il comptait renforcer son équipe livrant même les noms des joueurs qu’il attend avec un peu de malice : « Les renforts ce sont Pogba, Fellaini, Lindelof, Marcus Rashford, Jesse Lingard, Matic, Antonio Valencia… »