Manchester United : Marcus Rashford, une première, un but

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

A 19 ans, (il en aura 20 le 19 octobre), Marcus Rashford entame sa troisième saison avec les Red Devils. Le jeune phénomène anglais confirme à chacune de ses apparitions qu’il peut réaliser une grande carrière. Buteur en Ligue des Champions mercredi soir, il n’avait encore jamais joué en C1 auparavant. Et ce n’est pas la seule fois qu’il réussit sa première.





Rashford, premier match, premier but

On joue la 77ème minute et Juan Mata cède sa place à Marcus Rashford pour le match de Manchester United contre le FC Bale. Sept minutes plus tard, le numéro 19 des Red Devils inscrit le troisième et dernier but de la rencontre ! Performance exceptionnelle pour sa toute première apparition dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs. Exceptionnelle certes mais pas anodine pour lui.

Le 25 février 2016, il dispute ses premières 90 minutes en Ligue Europa contre Midtjylland en seizième de finale de la Ligue Europa : il marque alors deux buts lors de la victoire 5-1 de son équipe. Pour son premier match en Premier League trois jours après contre Arsenal, il trouve aussi le chemin des filets à deux reprises pour un succès des Mancuniens 3-2 ! Quatre buts pour ses deux premiers matches dans deux compétitions différentes... Mais le « wonder boy » ne s’est pas arrêté là…









Des buts pour ses débuts dans chaque compétition

Ce début d’année 2016 a permis à l’Angleterre de connaître le jeune Rashford, capable d’évoluer dans l’axe ou sur le flanc gauche de l’attaque. Polyvalent et performant, il découvre alors la sélection britannique. Le 27 mai 2016, lors d’un match amical contre l’Australie, il honore sa première sélection… avec un but ! Dans le cadre des qualifications pour le Championnat d’Europe des moins de 21 ans, Marcus Rashford intègre les espoirs anglais. Titulaire, il participe à la nette victoire contre la Norvège le 06 septembre 2016 avec un triplé !

Quelques jours plus tard, il joue avec Manchester United son premier match en Coupe de la Ligue contre Northampton le 21 septembre. Vous l’aurez compris, cela se termine par un but lors de la qualification 3-1 de l’équipe de Mourinho. Ce n’est donc pas une surprise si Rashford a ouvert son compteur but en Ligue des Champions avec une réalisation, c’est une habitude qu’il prend. Les deux seules exceptions concernent la FA CUP et l’Euro 2016, où il n'a pas trouvé le chemin des filets pour ses premières.