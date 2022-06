Manchester United : Mourinho prêt à mettre une somme folle pour Higuain ?

Cet été, José Mourinho devrait succéder à Louis Van Gaal sur le banc de Manchester United. Dans ses valises, le Portugais pourrait bien ramener Gonzalo Higuain.

Alors qu’il est actuellement au chômage, José Mourinho commencerait déjà à préparer la saison prochaine. Cela passe par une revue d’effectif de Manchester United, le club qu’il entraînera probablement dès le mois de juin. Mardi, la presse anglaise révélait les dix joueurs qu’il suivait avec attention. Il faut désormais y rajouter Gonzalo Higuain, un attaquant qu’il voudrait à tout prix.





Mourinho à fond sur Higuain

Cette saison, Gonzalo Higuain est étincelant avec le Napoli. En Serie A, l’Argentin a déjà inscrit 25 buts en 27 matches et pointe logiquement en tête du classement des buteurs. Ses prestations ne passent pas inaperçues et les plus grands clubs d’Europe lui feraient les yeux doux. Selon le Corriere Dello Sport, qui cite une source préférant rester anonyme, José Mourinho aurait fait du Pipita sa priorité pour la saison prochaine. Il serait prêt à dépenser 80 millions d’euros pour s’attacher les services de l’Argentin.









Un transfert réalisable ?

Débarqué en 2013 au Napoli, Gonzalo Higuain semble arrivé en fin de cycle. Si les Partenopei se qualifient pour la Ligue des Champions, l’Argentin pourrait rester. Sinon, il changera d’air. Il est pour le moment sous contrat jusqu’en 2018 en Italie, et Aurelio De Laurentiis, le président du club, ne songerait pas à le prolonger. Sa clause libératoire s’élèverait à 94,5 millions d’euros.



A Manchester United, Gonzalo Higuain pourrait retrouver José Mourinho. Le Special One l’a entraîné au Real Madrid de 2010 à 2013. Le Portugais le titularisait souvent aux dépens de Karim Benzema.





Le PSG et Chelsea intéressés

Si Manchester United souhaite recruter Gonzalo Higuain, il devra se heurter à la concurrence du Paris Saint-Germain et de Chelsea. Les deux clubs observeraient avec attention les prestations de l’Argentin et n’écarteraient pas un transfert du Pipita.