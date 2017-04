Manchester United officialise la blessure de Zlatan Ibrahimovic

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Manchester United a fini par communiquer sur la blessure de Zlatan Ibrahimovic, victime d’une hyper-extension du genou survenue lors d’une mauvaise réception face à Anderlecht en quart de finale retour de Ligue Europa. La mauvaise nouvelle est bel et bien confirmée : l’attaquant suédois souffre d’une rupture des ligaments croisés. Tout comme Marcos Rojo.





Ligaments croisés

C’est désormais officiel : nous ne verrons plus Zlatan Ibrahimovic de la saison et, selon toute vraisemblance, sous le maillot de Manchester United. Le staff communication du club anglais a effectivement annoncé, « Les examens approfondis menés sur les blessures contractées par Marcos Rojo et Zlatan Ibrahimovic, jeudi soir au cours du match d’Europa League, ont confirmé que les ligaments du genou des deux joueurs avaient été touchés de façon significative. Ils bénéficieront de l’avis de spécialistes dans les jours à venir. » C’est un vrai coup dur pour le Suédois, âgé de bientôt 36 ans, mais aussi pour les Red Devils, qui auraient bien eu besoin de lui dans la dernière ligne droite s’articulant autour de la possibilité de remporter la Ligue Europa et de s’installer dans le Big Four en Premier League.



Indisponibilité non précisée

Manchester United ajoute, « Il sera uniquement possible d’estimer la durée de leur rétablissement complet une fois qu’un protocole de traitement définitif sera décidé après ces consultations. » Une rupture des ligaments croisés nécessite plusieurs mois de guérison pour être complètement rétablie et, dans le cas de Zlatan Ibrahimovic, son âge pose question sur sa capacité à retrouver toutes ses sensations pour une dernière pige avant la retraite sportive. Connaissant le caractère de l’attaquant, auteur de 28 buts en 46 matches cette saison, on peut penser qu’il ne s’arrêtera pas là-dessus. Mais il va sans doute affronter la pire épreuve de sa carrière.



La plus grosse blessure de sa carrière

Avec son physique taillé dans le roc et une hygiène de vie parfaitement adaptée à un désir de durer, Zlatan Ibrahimovic a été globalement épargné par les gros pépins. Pour preuve, cette rupture des ligaments croisés s'apparente à la pire blessure qu’il n’aura jamais connue durant sa carrière. Auparavant, sa plus grande période d’indisponibilité date de la fin d’année 2014 : entre septembre et novembre, le buteur avait manqué neuf rencontres à cause d’une douleur au talon. La même année, il avait été éloigné des terrains pendant 27 jours en avril. En tout, Zlatan Ibrahimovic a été absent 183 jours, soit quasiment le temps requis pour se remettre d’une rupture des ligaments croisés…