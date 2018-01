Manchester United : Pogba l'influenceur

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Encore décisif ce lundi soir face à Stoke City (3-0), Paul Pogba, sans faire trop de bruit, porte Manchester United depuis le début de saison. Mieux, avec lui, le club mancunien ne perd plus en Premier League et ça fait plus d'un an que ça dure.

Encore crédité d'une belle performance, Paul Pogba a une influence grandissante sur le jeu et les résultats de son équipe.



United chasse City



"United est le nouveau City!" C'est par ce tweet à la douce ironie que Gary Lineker a salué le nouveau succès de Manchester United, hier soir, aux dépens de Stoke City, en clôture de la 23e journée. Un succès par 3 buts à 0 que les Français Anthony Martial, passeur et buteur, et Paul Pogba, passeur pour Martial, auront marqué de leurs empreintes. Un succès, le 15e en 23 matches, qui permet au voisin honni des Citizens de se positionner seul à la seconde place de la Premier League mais toujours à distance respectable de l'équipe de Guardiola (+ 12 points).

449 jours sans connaître la défaite en PL



Mais il est une évidence qui saute aux yeux : Manchester United joue de mieux en mieux et c'est encore davantage le cas quand Paul Pogba est au milieu de ses coéquipiers. Et il est difficile de croire au hasard. La dernière défaite de Manchester United en Premier League, avec Paul Pogba titulaire, remonte au voyage à Chelsea (0-4), le 23 octobre 2016. Depuis, le milieu français de MU a été titulaire en Championnat à trente-cinq reprises, et sans jamais perdre (22 victoires, 13 nuls). Cette saison, les Mancuniens ont subi trois défaites : deux pendant la longue blessure de Pogba aux ischio-jambiers, de mi-septembre à début novembre, à Huddersfield (1-2) et à Chelsea (0-1) ; une autre pendant sa suspension, dans le derby de Manchester (1-2), le 10 décembre, juste après son expulsion à Arsenal (3-1).



14 fois décisif en 14 matches



Non content d'assurer une vraie stabilité à son équipe, Paul Pogba - et c'est encore plus frappant en ce début d'année - a également décider d'élever le curseur de ses performances. Etincelant, comme il fût face à Everton (0-2) le 1er janvier dernier, l'international français est surtout devenu un homme de statistiques. Sur les quatorze derniers matches, il a été décisif à 14 reprises (!) avec 4 buts et 10 passes décisives. De quoi envisager le meilleur pour la suite de la saison. La bonne nouvelle pour les supporters mancuniens, c'est que compte tenude sa blessure puis de sa suspension, on peut même considérer que la saison du Français, réduite à treize matches de Premier League (sur 23), ne fait que commencer.