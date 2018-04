Manchester United remporte le derby et retarde le titre de City

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Manchester City menait 2 à 0 et filait vers le titre. Et puis il a craqué et Manchester United l'a emporté.

Pourtant mené 2 à 0 à la pause, Manchester United a trouvé les ressources pour inverser la tendance face à Manchester City lors d'un derby bouillant et indécis. Les Citizens devront attendre avant de fêter leur troisième titre.





Manchester City d'abord patron

Pep Guardiola avait décidé de faire tourner, un peu, pour ce derby face à Manchester United. Dans les intentions, cela ne s'est pas trop vu malgré la gifle infligée par Liverpool quelques jours plus tôt. Du moins en première mi-temps, à l'issue de laquelle les Citizens menaient logiquement 2 à 0 grâce à des buts de Kompany (25e)et Gündogan (31e). Le score aurait même pu être pire pour Manchester United, complétement dépassé durant le premier acte, si Raheem Sterling s'était montré plus efficace. Manchester City était alors champion d'Angleterre.



Pogba s'est énervé

On pensait le derby plié tant les Red Devils n'avaient pas montré grand-chose… jusqu'au réveil de Pogba (53e, 55e). Le Français a effectivement inscrit un doublé éclair en profitant de l'apathie défensive adverse. Un doublé qui est venu récompenser la meilleure entame des Red Devils après la pause, sans doute piqués au vif dans les vestiaires par José Mourinho. Il a, en tout cas, assommé des Citizens incapables de réagir et cédant une nouvelle fois face à Smalling (69e). Un penalty oublié pour Aguëro, une claquette sublime de de Gea et un poteau de Sterling plus tard et Manchester United avait renversé le derby.





City peut s'inquiéter

Manchester City ne battra pas le record du champion d'Angleterre le plus rapidement titré. Mais cet élément doit être le cadet des soucis de Pep Guardiola, obligé de trouver des solutions pour relancer une équipe qui vient d'enchaîner deux défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Et qui doit absolument l'emporter face à Liverpool mardi prochain en quart de finale retour de Ligue des Champions. Que le titre soit acquis aujourd'hui ou demain n'y changera rien.