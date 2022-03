Manchester United : Rio Ferdinand poursuivi par la Fédération anglaise

Le défenseur de Manchester United Rio Ferdinand fait l'objet d'une procédure de la part de la Fédération anglaise de football, la FA. Celle-ci reproche au joueur des Red Devils une conduite inappropriée en rapport à un tweet adressé à Ashley Cole.

Un tweet de Rio Ferdinand et une plainte de la FA : le défenseur est accusé par la fédération anglaise de commentaire raciste envers Ashley Cole.







Insulte raciste ?



Rio Ferdinand fait partie des joueurs anglais les plus actifs sur Twitter. Et ses commentaires sont suivis par des milliers de personnes, dont la fédération anglaise. La FA a décidé de poursuivre le défenseur mancunien pour un de ses gazouillis. Motif : « conduite inappropriée », dixit le communiqué. Dans un tweet, Ferdinand avait qualifié Ashley Cole de « choc-ice ». Une expression que l'on pourrait traduire par « « noir à l'extérieur, blanc à l'intérieur ». Le message n'est plus visible sur le compte du joueur.





Les suites de l'affaire Terry



Ce commentaire a été posté par Rio Ferdinand quelques instants après la fin du procès opposant John Terry à Anton Ferdinand, frère de Rio. Ce dernier accusait le joueur de Chelsea d'insultes racistes, mais le joueur des Blues avait finalement été relaxé. Peu après cette décision, Rio Ferdinand adressait alors le fameux tweet à l'encontre d'Ashley Cole, qui avait témoigné en faveur de John Terry lors de son procès.







Conséquences et réaction



Rio Ferdinand a jusqu'à demain après-midi pour répondre aux accusations de la FA. Pour le moment, le défenseur de Manchester United n'a pas réagi. On ne connaît pas les sanctions qu'encourt le joueur des Red Devils. Amende, suspension, la FA dispose d'une large palette répressive pour sévir.





A trois semaines de la reprise de la Premier League, cette nouvelle affaire risque de perturber la préparation de Rio Ferdinand et celle de Manchester United