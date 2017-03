Manchester United serait prêt à dépenser 200 millions d'euros pour Neymar

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Et si Manchester United pulvérisait le record du transfert le plus cher de l'histoire avec Neymar cet été ? Le club mancunien serait disposé à faire des folies avec son chéquier pour le Brésilien du Barça. Va-t-on assister au nouveau transfert du siècle ?

Difficile de démêler le vrai du faux quand il s’agit de l’avenir de Neymar (qu'Antonio Conte ne voudrait pas à Chelsea malgré une approche à 180 millions d'euros). Un coup, le Brésilien semble lié à vie au club catalan. Un autre, il s’imagine sous d’autres cieux, du moment qu’il s’agit d’une formation ambitieuse et capable d’assumer ses émoluments. L’avenir nous dira si le nouvel intérêt de Manchester United est à prendre au sérieux ou pas.

Le record de Pogba serait très largement battu

Ce lundi 27 mars, le quotidien barcelonais Sport annonce en Une que les Red Devils préparent une offre hors norme pour arracher le crack auriverde du FC Barcelone. Manchester United apprécie Neymar, et celui-ci a déjà fait part de son attrait pour la Premier League et pour MU. Le club de José Mourinho aurait plus que jamais en tête l’idée de faire de lui sa superstar absolue pour les années à venir, comme le furent Eric Cantona, David Beckham, Cristiano Ronaldo et Wayne Rooney.

En quête de sa splendeur quelque peu effacée depuis la fin de l’ère de Sir Alex Ferguson en 2013, Manchester United proposerait, selon Sport, 200 millions d’euros pour convaincre le Barça de céder sa pépite l’été prochain. On est bien au-delà du record du transfert le plus cher de l’histoire, établi l’été dernier par MU justement avec Paul Pogba en provenance de la Juventus (105 millions d’euros + 5 millions d’euros de bonus). Ce n’est pas tout : les Red Devils proposeraient à Neymar un salaire annuel de 25 millions d’euros.

Manchester United dépense sans compter depuis quatre ans

Barcelone pourrait-il dire non à une offre aussi pharaonique, si jamais cette rumeur devait se concrétiser en acte ? Pas sûr, quand on sait comment Neymar peut souffler le chaud et le froid quand il s’agit de son avenir. Le Brésilien se plaît en Catalogne, dans l’un des meilleurs clubs du monde avec lequel il truste les trophées. Mais Lionel Messi reste un cran au-dessus de lui.

Pour sortir de l’ombre de l’Argentin est prendre vraiment sa place dans la course au titre de meilleur joueur du monde avec en plus Cristiano Ronaldo, Neymar pourrait être tenté par un exil. Et Manchester United n’est pas la destination la plus incongrue pour celui qui vise le Ballon d’or et la gloire. Les Red Devils frapperaient un grand coup en s’offrant le Brésilien pour une telle somme. On sait que, côté finances, les dirigeants ne craignent pas grand-chose. Ces quatre dernières saisons, de Marouane Fellaini à Paul Pogba en passant par Angel Di Maria et Anthony Martial, ils ont déboursé plus de 590 millions d’euros (+ 35 millions de bonus), dont presque 200 millions d’euros rien que l’été dernier (Paul Pogba, Henrikh Mkhitaryan et Eric Bailly). Neymar vaut sans doute bien un bel effort en plus.