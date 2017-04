Manchester United : Zlatan Ibrahimovic serait touché aux ligaments croisés

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

On pourrait ne plus voir Zlatan Ibrahimovic, auteur d’une excellente saison sous le maillot des Red Devils, avant un long moment. Voire du tout. Car le géant suédois souffrirait d’une rupture des ligaments croisés à en croire, notamment, ESPN FC.





Fin de saison

Ce qui est sûr, c’est que l’attaquant des Red Devils, salement retombé jeudi dans le match contre Anderlecht en quart de finale de Ligue Europa, ne jouera plus de la saison. Auteur de 28 buts en 46 rencontres (dont 17 en Premier League, quatrième au classement des meilleurs buteurs), toutes compétitions confondues, Zlatan Ibrahimovic est touché à son genou droit après une hyper-extension qui n’était vraiment pas belle à voir en direct. José Mourinho, son coach, n’était pas très optimiste et Sky Sports est formel : le Suédois ne foulera pas les pelouses ces prochaines semaines.



Rupture des ligaments croisés ?

ESPN FC va encore un peu plus loin en affirmant que Zlatan Ibrahimovic se serait fait les ligaments croisés antérieur et postérieur, une grave blessure - la plus grave qu'il connaîtrait d'ailleurs - qui pourrait l’éloigner des terrains jusque janvier 2018. Gianluca Di Marzio, journaliste italien citant des proches du joueur, a également fait part de cette terrible éventualité. Car, au vu de l’âge d’Ibra, qui va sur ses 36 ans, la fin de carrière prématurée se profile pour l’attaquant doté d’une efficacité rare et d'un physique taillé dans la pierre. Pour preuve, il n'a jamais été absent plus de 46 jours au cours de sa carrière (9 matches manqués avec le PSG entre septembre et novembre 2014).



L’orgueil le fera-t-il revenir ?

Sauf que nous connaissons le caractère de Zlatan Ibrahimovic : son orgueil ainsi que son ego pourraient le pousser à se transcender. Déjà, il n’a pas voulu quitter ses partenaires sur civière, jeudi soir, et nous sommes prêts à parier qu’il reviendra malgré la gravité de la blessure. On rappellera qu’un sportif de haut niveau, surtout un athlète de sa stature, mérite de choisir sa sortie. En revanche, l’ancien joueur du PSG a sans doute porté le maillot de Manchester United pour la dernière fois cette semaine. Il n'avait signé qu'une année de contrat, plus une en option, et était notamment courtisé par le club de Los Angeles.