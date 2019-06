Maradona défait par Al Jazira

Premier match et première défaite pour Diego Maradona en tant qu'entraîneur du club d'Al Wasl, aux Emirats arabes unis, face à Al Jazira.

Diego Maradona a connu des débuts d'entraîneur difficiles. Son club d'Al Wasl a en effet été battu jeudi en Coupe Etisalat par Al Jazira (3-4).





Malgré la défaite, Maradona est content



Diego Maradona a trouvé dans la défaite de son équipe des motifs de satisfaction : « Mes joueurs ont fait preuve de combativité et je suis très content d'eux. Ils ont fait de leur mieux et un 3-3 aurait été équitable. » Mené 1-3, Al Wasl a réussi à égaliser, avant de concéder un quatrième but en fin de match.





Meilleur entraîneur que sélectionneur ?



L'expérience de Diego Maradona en tant que sélectionneur de l'Argentine, lors de la dernière Coupe du Monde en Afrique du Sud, n'a pas connu le succès escompté (élimination en ¼ de finale contre l'Allemagne après une défaite 4-0). El Pibe de Oro doit maintenant faire ses preuves comme entraîneur.





L'avenir de Maradona



Si Diego Maradona obtient, après ce départ mitigé, de bons résultats avec Al Wasl, l'Argentin pourrait pourquoi pas prendre la direction d'un club plus huppé, en Amérique du Sud ou en Europe. Mais pour l'instant, cette légende vivante du football a décidé de passer par les joutes du championnat émirati.



En ce moment, les anciens grands joueurs ont la cote sur les bancs de touche (Guardiola, Mancini, Luis Enrique...). Diego Maradona s'y prend tardivement (il a 50 ans), mais sa réussite n'est pas exclue.