Mario Götze absent des terrains jusqu'à nouvel ordre

Le milieu offensif du Borussia Dortmund ne rejouera pas avant un moment. Son club lui a diagnostiqué des "troubles du métabolisme". On ignore quand Mario Götze, dont la carrière bat de l'aile depuis 18 mois, pourra reprendre le football de haut niveau.

Il avait retrouvé son club formateur l'été dernier pour se relancer après son échec au Bayern Munich. Tout n'est pas perdu pour Mario Götze, mais cette saison 2016-2017 au Borussia Dortmund restera comme l'un de ses plus compliquées. Ce 27 février, le BVB annonce que son joueur restera aux abonnés absents pour une durée indéterminée.

"Je fais tout ce que je peux"

Déjà, depuis le début de l'année 2017, Mario Götze n'est apparu que 24 minutes le 29 janvier en Bundesliga contre Mayence. Sinon, il était soit sur le banc, soit en tribunes à cause d'ennuis musculaires divers, entre des problèmes aux genoux et des lésions musculaires. Le milieu offensif n'a plus été dans le groupe avec les pros depuis début février. Finalement, son club a communiqué sur sa situation.

Mario Götze souffre de "troubles du métabolisme" et doit couper avec le football "jusqu'à nouvel ordre", indique le Borussia Dortmund dans son communiqué. Il n'y a pas plus d'informations sur le mal dont souffre l'Allemand. Ce dernier semble toutefois garder le moral. "Je suis actuellement en traitement et je fais tout ce que je peux pour retrouver l'entraînement aussi vite que possible et aider mon équipe à atteindre nos objectifs communs", confie-t-il dans le communiqué publié par le Borussia.

La peur du précédent Deisler

Avec seulement un but en onze apparitions en Bundesliga et un but en quatre matches de Ligue des champions, Mario Götze est loin d'avoir retrouvé la lumière cette saison avec le BVB. Le héros de la finale de la Coupe du monde 2014 face à l'Argentine (1-0 a.p) n'avait pas réussi à s'imposer au Bayern Munich entre 2013 et 2016 sous les ordres de Pep Guardiola. Son retour au Borussia Dortmund, son club formateur, devait l'aider à redécoller.

Mais, à 24 ans seulement, Götze est désormais à l'arrêt. Bien sûr, il n'est pas encore question de fin de carrière. Mais en Allemagne, on se souvient de la trajectoire de Sebastian Deisler, grand espoir du Bayern Munich et de la Nationalmannschaft, contraint d'arrêter sa carrière à seulement 27 ans après plusieurs saisons pourries par les blessures, les méformes et les dépressions. Les amoureux du ballon rond espèrent une toute autre destinée pour Mario Götze.