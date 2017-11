Le Maroc se qualifie pour la Coupe du Monde 2018

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

A la faveur de sa facile victoire face à la Côte d'Ivoire à Abidjan, le Maroc d'Hervé Renard s'est qualifié pour la Coupe du Monde 2018 en Russie.





20 ans

20 ans, 20 ans que les supporters des Lions de l'Atlas trépignaient d'impatience. Et il a fallu attendre cette finale digne d'une CAN pour revoir le Maror rallier le Mondial au terme d'un parcours idéal dans ces qualifications (0 buts encaissé) et grâce à une victoire obtenue face à la Côte d'Ivoire chez elle. Pour Hervé Renard, la mission est donc accomplie, qui plus est avec la manière alors qu'un nul suffisait. En face, Marc Wilmots est plus que jamais sur un siège éjectable alors que les Eléphants restaient sur trois qualifications de rang dans la compétition internationale.





Deux coups de poignard

Il n'y a vraiment pas eu photo entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Les Lions de l'Atlas ont déroulé leur plan de jeu comme dans un rêve, en s'appuyant sur ses vertus défensives et en profitant, surtout, des errements adverses dans ce compartiment du jeu. Nabil Dirar, avec un centre-tir (25e), et Benatia, sur corner (30e), ont permis au Maroc de prendre le large avant la pause. En seconde période, les hommes de Marc Wilmots n'ont jamais montré un esprit de révolte à même de renverser la vapeur et les Marocains n'avaient plus qu'à gérer tranquillement leur avance au tableau d'affichage. Ce qu'ils ont fait avec les efforts nécessaires, sans trembler et sans tomber dans la suffisance.





La Tunisie verra la Russie aussi

A l'instar du Maroc, la Tunisie a validé son ticket pour la Russie en se contentant d'un nul face à la Libye (0-0), plombant les ambitions de la République du Congo, qui avait fait le boulot en battant la Guinée (3-1).