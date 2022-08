Marseille : l'OM reste dans le flou, Lucho va s'en aller

L'avenir de l'OM semble aujourd'hui très incertain. Didier Deschamps reste flou sur ses intentions, et Lucho Gonzalez devrait signifier à ses dirigeants son envie de quitter Marseille.

Ce dimanche à Caen, l'Olympique de Marseille a conclu sa saison par un amtch nul sur le terrain de Caen, 2-2. Inconstance, manque de concentration, fragilité agrémentées de quelques fulgurances, ce match a bien figuré la saison des Olympiens.

Deschamps : « Je considère que c'est une bonne saison »



2ème place en championnat, victoire en Coupe de la Ligue et 8ème de finale de la Ligue des Champions : le bilan Marseillais reste positif. Oui, mais voilà, si la qualification en Ligue des Champions était l'objectif fixé par le club, cet effectif et cet entraineur étaient programmés pour le titre, qu'ils ont abandonné à Lille. Et Deschamps considère que ce sont certaines erreurs de gestion (départ de Niang, échec des pistes Luis Fabiano et Alou Diarra) qui ont coûté le titre à l'OM.

Deschamps va-t-il rester ?



Près d'un an plus tard, « DD » n'a toujours pas digéré cette intersaison 2010.L'ancien capitaine de l'OM et de l'équipe de France est un homme (très) ambitieux, et il voit les choses en grand pour son club. Mais ses dirigeants veulent plus de prudence, face aux manques à gagner liés à la réfection du stade. Lui demande donc une « feuille de route », qui lui donnera une idée précise des moyens mis à sa disposition. Dans l'attente de ces informations, il reste bien mystérieux sur son avenir.

Lucho comme Heinze ?



Déçu par l'apparent manque d'ambition du club, Gabriel Heinze a lui déjà annoncé son départ, ce qui pourrait amener son compatriote et ami, Lucho Gonzalez, à l'imiter. Selon L'Equipe, le numéro 8 Marseillais aurait lui aussi décidé de partir. Au contraire d'Heinze, L'OM ne libérera pas Lucho, et les prétendants devront débourser autour de 13 millions d'euros. Comme pour « Gaby », on parle beaucoup de l'intérêt de Malaga, nouveau riche de la Liga Espagnole.

Si le départ de Lucho Gonzalez se concrétise, il est certain que c'est un élément qui pèsera dans les choix de Didier Deschamps, lui qui en avait fait son leader technique incontesté. En attendant que la situation se décante, l'inquiétude et la colère gronde parmi les supporters Marseillais...