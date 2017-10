Marseille ne ramène qu'un point de Strasbourg

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

L'Olympique de Marseille a manqué l'occasion d'enchaîner à Strasbourg, après avoir pourtant mené au score à deux reprises. Les Marseillais reviennent d'Alsace avec un petit point.





Quel match !

Les Marseillais et les Strasbourgeois avaient envie de faire plaisir aux amateurs de foot en clôture de la 9e journée de Ligue 1. Car les 22 acteurs ont livré un match plein, riche en rebondissements et en buts. Il faut dire qu'il est parti sur de bonnes bases après l'ouverture du score rapide de Payet sur un très joli mouvement collectif des Phocéens (5e). On promettait alors un calvaire au promu alsacien, lequel a eu le mérite de ne rien lâcher et de profiter de l'attentisme de l'OM pour revenir une première fois au score grâce à Aholou (31e).



Strasbourg loupe le coche

Après la pause, l'Olympique de Marseille s'est racheté d'entrée avec un drôle de but de Sanson, dont le centre qui cherchait Mitroglou est finalement allé au fond (48e). Une fois encore, cela n'a pas assommé les Strasbourgeois, qui sont allés au bout d'eux-mêmes pour égaliser une deuxième fois par Koné (60e) puis prendre l'avantage au tableau d'affichage à la faveur d'une sublime frappe de Lienard (74e). Mené 3 buts à 2, Marseillais filait un mauvais coton mais c'était sans compter sur Mitroglou, qui a remis les deux équipes à égalité dans une position de renard après une faute de main de Kamara (88e). C'était miraculeux pour l'OM, sachant que Bahoken a trouvé le poteau.





Marseille loupe le coche… aussi

Le résultat est un peu cruel pour Strasbourg, qui a joué crânement sa chance et qui a eu le mérite de toujours y croire. En jouant avec une telle intensité et une telle envie toute la saison, les Alsaciens peuvent bel et bien rêver au maintien. Du côté de l'Olympique de Marseille, on pourra ruminer ce match nul chez un promu à une semaine du classique face au PSG. Les hommes de Rudi Garcia avaient l'occasion de revenir à hauteur de Monaco. Ils se contenteront pour le moment de la quatrième place, à égalité de points avec Saint-Etienne et Nantes.