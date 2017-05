Marseille : Selon le journal espagnol AS, le club pense à Mathieu

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

A 33 ans, le défenseur du FC Barcelone pourrait revenir en Ligue 1, 8 ans après avoir quitté le Championnat français. C’est en tout cas ce qu’annonce le quotidien AS, évoquant la piste de l’Olympique de Marseille. Mais le voir rester au FC Barcelone n’est pas si impossible à l'heure actuelle.





Sa polyvalence est un atout

Même si l’OM a terminé à la 4ème place au classement des défenses, certains renforts sont attendus au sein de l’arrière-garde olympienne. Si l’on croit AS, l’une des cibles de Rudy Garcia serait Jérémy Mathieu. Le gaucher du FC Barcelone n’est plus apparu dans les rangs des vice-champions d’Espagne depuis la défaite face à la Juventus (3-0) début avril. Blessé à une cheville, la fin de saison s’est faite sans lui. Il n’a donc pas pris part à la belle série des Catalans (1 nul contre la Juve suivie de 7 succès, dont un lors du Clasico) et la presse avait déjà annoncé qu’il ne serait pas prolongé par le Barça alors q'ul lui reste un an de contrat.

Capable de jouer dans l’axe ou sur le côté, il serait en mesure d'apporter un avantage à Marseille dans le cas où les contacts entre le joueur et le club seraient réels. Il pourrait alors permettre à Evra de souffler mais apporterait surtout une solide expérience au sein de la défense centrale marseillaise.









Et si Valverde le conservait ?

Cette fin de saison n’est pas révélatrice du potentiel de Mathieu. Avec les Blaugranas il a conquis l’essentiel de ses titres. A son palmarès on retrouve donc deux Liga (2015 et 2016) une Ligue des Champions (2015) un mondial des Clubs (2015) une Supercoupe d’Europe (2015) et une Supercoupe d’Espagne (2016) sans oublier trois coupes d’Espagne consécutives (de 2015 à 2017). Si son retour en France devait en effet se produire, l’OM gagnerait en expérience et en solidité derrière.

Mais l’arrivée d ‘un nouvel entraîneur à Barcelone pourrait peut-être empêcher un départ du Français. Valverde prendra en charge le FC Barcelone Etant donné que les deux hommes se sont côtoyés à Valence lors de la saison 2012-2013, où le club a terminé à la 5ème place il n'est pas exclu que le technicien veuille compter sur un homme qu'il a connu. Si un départ de Mathieu était évoqué il y a encore quelques semaines, il faudra voir si Valverde compte sur lui, ou bien si le projet Marseillais le tente réellement. Affaire à suivre…