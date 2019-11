Marvin Martin : le PSG "fait partie des meilleurs"

Marvin Martin devrait rester à Sochaux au moins une saison de plus. Mais ça n'empêche pas le joueur d'affirmer ses envies d'ailleurs et d'évoquer le PSG, par exemple...

Annoncé dans les plus grands clubs français ou au Borussia Dortmund durant l'intersaison, Marvin Martin semble parti pour rester à Sochaux. Ce qui ne l'empêche pas de se voir ailleurs, surtout que le PSG aurait encore un œil sur lui.





Martin n'ira pas au clash



Les dirigeants de Sochaux se sont montrés très fermes depuis le début du mercato. Marvin Martin n'est pas transférable cet été. Une position jusqu'ici rigoureusement tenue, d'autant que le joueur a confié au micro d'RMC ne pas vouloir poser de soucis : « Je ne suis pas vraiment quelqu'un qui va au clash, ce n'est pas mon style. Je m'entraîne à fond, je suis à 100%, mais comme je l'ai déjà dit, s'il y a une proposition, j'aimerais partir. »





Intéressé par le PSG



Et le nouvel international tricolore a déjà une petite idée sur les clubs susceptibles de l'intéresser. Le PSG, par exemple : « C'est un grand club qui fait partie des meilleurs. Paris est en reconstruction et souhaite faire de belles choses. En tout cas, je veux rester en France. » Une déclaration qui ne ferme la porte ni au PSG, ni aux autres grosses écuries françaises.





Tout le monde veut Martin



Hormis le PSG, les clubs de Ligue 1 qui auraient Marvin Martin sur leurs tablettes sont Lille et Lyon, où le Sochalien était annoncé avec insistance en début de mercato. Le Borussia Dortmund, qui doit aussi se renforcer en vue de la Ligue des Champions, surtout après la vente de Nuri Sahin, a également des vues sur le Français, mais ce dernier ne souhaite pas partir à l'étranger pour l'instant.



Marvin Martin est sous contrat avec Sochaux jusqu'en juin 2014, et malgré ses envies d'ailleurs, le PSG et les autres risquent de devoir patienter encore une saison.