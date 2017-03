Match amical - Auteur d'un but d'anthologie face à l'Angleterre, Podolski a dit adieu à la Mannschaft avec classe

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Lukas Podolski se souviendra toute sa vie de sa dernière apparition avec la Mannschaft. Auteur du but victorieux face à l’Angleterre, mercredi soir en amical à Dortmund (succès 1-0 de l'Allemagne), le joueur de Galatasaray a signé le plus bel adieu possible avec sa sélection, avec laquelle il aura joué 130 matches et marqué 49 buts.

Une carrière en club accomplie mais très inégale

L’équipe nationale d’Allemagne, avec qui il a remporté la Coupe du monde 2014, restera d’ailleurs probablement la plus belle réussite d’une carrière marquée par son irrégularité en club. Révélé avec le FC Cologne, son club formateur, le joueur de 31 ans aura réussi des débuts remarqués avec le Bayern Munich dans la foulée d’une excellente Coupe du monde 2006 jouée à domicile avec la Mannschaft.

Rapidement en perte de vitesse à Munich où Felix Magath, Ottmar Hitzfeld et Jürgen Klinsmann ne seront successivement pas convaincus par ses performances, Podolski ira se relancer à Cologne de 2009 à 2012 avec de rejoindre Arsenal, puis l’Inter Milan en janvier 2015. Le 1er juillet prochain, le gaucher de 31 ans seulement quittera Istanbul et ira découvrir le championnat japonais avec le Vissel Kobe.













Deux choses à savoir sur Lukas Podolski

Avec 130 sélections, il est le 3e joueur le plus capé en équipe nationale d'Allemagne derrière Lothar Matthäus (150 sélectinos) et Miroslav Klose (137 sélections).

Avec 49 buts marqués, il est le 4e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe d'Allemagne derrière Miroslav Klose, Gerd Müller et Joachim Streich.













Source tableau : www.dfb.de





Lukas Podolski en chiffres

465 rencontres – 184 buts / 99 passes décisives







Equipe nationale

130 sélections – 49 buts / 31 passes décisives



Première cape le 6 juin 2004 / dernière cape le 22 mars 2017



Clubs



FC Cologne – 181 rencontres – 86 buts / 42 passes décisives



Bayern Munich – 106 rencontres – 26 buts / 20 passes décisives

Arsenal – 82 rencontres – 31 buts / 17 passes décisives

Galatasaray SK – 66 rencontres – 32 buts / 16 passes décisives

Internazionale FC – 18 rencontres – 1 but / 4 passes décisives





- Bundesliga

FC Cologne – 139 rencontres – 55 buts / 26 passes décisives

Bayern Munich – 71 rencontres – 15 buts / 12 passes décisives





Sources chiffres : Transfermarkt.de





