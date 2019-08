Matches amicaux : Lyon écrasé par Bournemouth, Nice prend 8-1 face à Wolfsburg

MATCHES AMICAUX - Voici les résultats des matches amicaux de samedi. Lyon et Nice ont subi des défaites inquiétantes à une semaine de la reprise de la Ligue 1.

Ecrasé par Bournemouth, Lyon n'y arrive pas

A l'OL la révolution Sylvinho n'a pas encore pris. Le club rhodanien a concédé sa quatrième défaite en cinq rencontres sur la pelouse de Bournemouth (3-0), samedi. A six jours de son match d'ouverture de la saison de Ligue 1 face à Monaco, Lyon n'a pas spécialement rassuré. Seule la compétition dira quel est le niveau réel de cette nouvelle version de l'OL.

Disposé cette fois en 4-2-3-1, l'OL a montré des choses intéressantes dans la transition milieu-attaque, et au niveau de la relance, mais ses problèmes défensifs lui ont encore fait énormément de mal. En cinq sorties entre juillet et début août, Lyon a encaissé 13 buts, dont 6 cette semaine face à Liverpool et Bournemouth.

Le 11 de départ de Lyon :

Lopes (G) - Dubois, Andersen, Denayer, Rafael - Thiago Mendes, Aouar - B. Traoré, Depay, Terrier - M. Dembélé

Les matches amicaux de Lyon



Servette FC (1-2)

Genoa (3-4)

Arsenal (2-1)

Liverpool (1-3)

Bournemouth (0-3)

Nice pulvérisé par Wolfsburg

A Nice, ce n'est pas la grande forme non plus. Pour son dernier match amical avant la reprise de la Ligue 1, prévue la semaine prochaine, le club azuréen a pris une gifle face à Wolfsburg (8-1), samedi, en Allemagne.

Ecrasé par sept buts d'écart par le club allemand, lors d'un match disputé en deux fois une heure, l'OGCN a vécu un sale moment, surtout en fin de rencontre où il encaissé six buts entre la 75e et la 102e minute.



Cette défaite est aussi venue clore une drôles de semaine marquée par une autre correction face à Burnley (6-1). Privé de Walter Benitez, blessé, Nice, actuellement en passe d'être racheter le milliardaire britannique Jim Ratcliffe, a dû faire confiance à Yannis Clementia pour garder sa cage cette semaine. Il faudra rebondir pour les hommes de Patrick Vieira avant d'attaquer la saison.