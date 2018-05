C1, Barrages : Les matches du week-end à suivre

Par Thomas Ravenel | Ecrit pour TF1 |

Samedi 26 mai, 20h45, finale de Ligue des champions



Real Madrid / Liverpool

La finale de la Ligue des champions se rapproche à grands pas. Le choc de l'année à ne manquer sous aucun prétexte ! Pour la 63e édition de la C1, le Real Madrid se voit opposé à Liverpool, une affiche qui n'est pas inédite à ce stade de la compétition. En effet, le 27 mai 1981, les Reds sortaient vainqueur de ce duel grâce à un but somptueux d'Alan Kennedy, un arrière gauche anglais, qui se jouait de trois défenseurs Merengues avant de tromper la vigilance du gardien adverse avec une frappe à bout portant. Dans leurs histoires, les deux formations se sont affrontées à cinq reprises pour trois victoires contre deux en faveur du club anglais. Pour autant, à Kiev ce seront bien les protégés de ZInédine Zidane qui partiront favoris, eux qui restent sur deux sacres d'affilés en LDC. Mais, le Real Madrid va devoir rester sur ses gardes puisque Jürgen Klopp compte dans ses rangs le soldat Mohamed Salah qui, pour sa première saison avec Liverpool, a terminé meilleur buteur de l'histoire de la Premier League sur une saison (32 réalisations).







Dimanche 27 mai, 21h00, Barrages Ligue 1 (Match retour)



Toulouse / AC Ajaccio

L'AC Ajaccio va se déplacer à Toulouse, ce dimanche soir, pour sa rencontre la plus importante de la saison, le match retour des barrages à la Ligue 1. Si la montée en première division n'est pas impossible, elle s'annonce compliquée pour le club corse. En effet, Olivier Pantaloni devra faire sans deux de ses cadres : Mathieu Coutadeur, suspendu suite à son expulsion en play-offs de Ligue 2, et Jean-Louis Leca, sorti sur blessure lors du match aller. Qui plus est, à l'aller les Acéistes se sont inclinés sur le score fleuve de 3-0. Néanmoins, Ajaccio a prouvé tout au long de la saison qu'elle savait faire preuve de caractère sur le terrain. Pour relancer la machine, l'entraîneur français pourra compter sur Ghislain Gimbert et Riad Nouri, qui ont tous deux inscrit treize buts en championnat, et sur le retour de son défenseur phare, Joris Sainati.