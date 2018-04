Mbappé, le nouveau Cristiano Ronaldo selon Fabio Capello

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Même s’il n’est pas à l’heure actuelle sur un banc de touche, la parole de Fabio Capello est toujours très écoutée. Interviewé ce lundi par la Rai, le technicien italien a fait le tour de l’actualité du monde du football, et l’ancien entraîneur du Milan AC est très séduit par Kylian Mbappé.





« Kylian Mbappé sera le nouveau Cristiano Ronaldo »

Les journalistes de la Rai ont voulu recueillir le ressenti de Fabio Capello sur la sélection Italienne et encore sur l’actualité du football. Après avoir annoncé qu’il ne prendrait pas la tête de la Squadra Azzura et qu'il n'entrainerait plus, le technicien de 71 ans s’est prononcé sur le duo Ronaldo – Messi et annonce deux noms pour remplacer le Portugais et l’Argentin « Qui après Ronaldo et Messi ? Je pense à Mbappé, qui a un grand avenir, mais Ronaldo et Messi dureront encore deux ans. Après il y a aussi Neymar qui peut être comparé à Messi, mais il doit encore s’améliorer. En résumé : Mbappé, qui sera le nouveau Ronaldo, et Neymar joueront le Ballon d’Or dans le futur. »













A un but de Ronaldo

A l’heure actuelle, Kylian Mbappé est en effet promis à un avenir fantastique. Pour sa deuxième participation à la Ligue des Champions il compte déjà 10 buts marqués à 19 ans, alors que CR7 n’a joué sa deuxième année qu’à 22 ans et au terme de celle-ci il comptait 11 réalisations en C1. Le tricolore est donc sur les bases du Portugais et avec l’effectif du Paris Saint-Germain, le numéro 29 du club de la capitale pourrait bien être celui qui succèdera à Cristiano Ronaldo au titre de futur Ballon d'Or. Mais il lui faudra conserver la même efficacité pour y parvenir.