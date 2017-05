Meilleur dribbleur d'Allemagne, Ousmane Dembélé a ouvert son compteur avec Dortmund

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Arrivé avec beaucoup d’espoirs en Allemagne après une saison époustouflante à Rennes, Ousmane Dembélé a réussi son baptême à Dortmund. Buteur lors de la Coupe d’Allemagne, il a remporté son premier trophée avec son club.





Premier trophée de sa carrière

Pour l’année de ses vingt ans, Ousmane Dembélé s’est offert le premier titre de sa prometteuse carrière. Élu homme du match à l’issue de la Coupe d’Allemagne remportée par Dortmund (2-1 face à Francfort), l’ancienne pépite du Stade Rennais a ouvert le score d’une puissante frappe du gauche (8e) et éclaboussé la rencontre de son talent. Cette victoire, acquise grâce à une panenka de Pierre-Emerick Aubameyang (67e), lui permet de commencer à remplir son armoire à trophées. Elle est surtout la concrétisation d’une première année assez inouïe avec le BVB, matérialisée par des statistiques assez invraisemblables à son âge.



Deuxième meilleur passeur d’Allemagne et en Ligue des Champions

S’il marque peu (6 buts en Bundesliga uniquement), Ousmane Dembélé sait mettre en avant ses coéquipiers en leur délivrant des passes décisives. En 32 matches de Championnat, le jeune français a distribué 12 caviars et seul Forsberg a fait mieux que lui cette saison (19) en Allemagne. Au niveau européen, cela le place au niveau d’un Toni Kroos (Real Madrid) et à une seule longueur de Luis Suarez (FC Barcelone), tout en l’installant dans le top 10. Une statistique qui s’est également révélée en Ligue des Champions puisqu’il est à l'origine de 6 offrandes dans la compétition européenne, devant Ronaldo (5) et derrière Neymar (8).



Meilleur dribbleur d'Allemagne

Sa capacité à provoquer et déclencher des attaques s’était déjà exprimée en Ligue 1 mais, en Allemagne, elle a pris tout son sens. Cette saison, personne n’a plus réussi de dribbles que lui en Bundesliga (103, contre 83 pour son dauphin). Là encore, cette prouesse lui permet d’intégrer le top 10 des meilleurs dribbleurs parmi les cinq grands championnats européens tandis qu’il est, encore, le dauphin de Neymar en Ligue des Champions (31 dribbles contre 50 pour le Brésilien). Il a encore l’avenir devant lui et il ne lui manque plus qu’à parfaire ses qualités de finisseur pour traduire son talent en buts. Pour information, il est juste derrière Kylian Mbappé au classement des jeunes de moins de 21 ans les plus décisifs cette saison (addition des passes décisives et des buts). Un chouette duo pour l’Équipe de France.