Meilleur joueur de Premier League : N'Golo Kanté, une première depuis Steven Gerrard

Par Grégoire Duhourcau | Ecrit pour TF1 |

N'Golo Kanté fait l'unanimité en Premier League. A tel point que l'international tricolore a été élu meilleur joueur de l'année par ses pairs. Depuis plus de 10 ans et Steven Gerrard en 2005/2006, jamais un milieu de terrain axial n'avait reçu cette récompense. Cette saison-là, le joueur de Liverpool avait inscrit 10 buts. Kanté, lui, n'a trouvé le chemin des filets qu'une seule fois et a délivré une passe décisive. Ce n'est donc pas par ses statistiques que l'ancien Caennais, champion d'Angleterre avec Leicester l'année dernière, s'est rendu indispensable dans ledispositif d'Antonio Conte à Chelsea cette saison. C'est bien son abattage au milieu de terrain que les autres joueurs de Premier League ont récompensé.





"Être désigné meilleur joueur par mes compères signifie beaucoup de choses pour moi. Ç'a été deux belles saisons, une avec Leicester, et celle-ci avec Chelsea où nous sommes en forme. C'est un grand honneur d'être élu joueur de l'année", a réagi l'intéressé lors de la remise de son trophée. Dans un tweet, il a par ailleurs tenu à remercier ses coéquipiers et l'ensemble de l'encadrement du club londonien : "Comme je le dis toujours, c'est un travail d'équipe. Merci à mes coéquipiers, au staff de Chelsea et aux supporters."





Le 4ème Français récompensé

Le Français de 26 ans n'est que le 3ème joueur de Chelsea à être sacré meilleur joueur de l'année en Premier League, après John Terry en 2004/2005 et Eden Hazard en 2014/2015. Le Belge, justement, a eu un petit mot pour son coéquipier : "N'Golo le mérite. Pas seulement pour cette saison, mais pour ses deux dernières en Premier League. C'est un de mes joueurs préférés et j'imagine que ça doit signifier quelque chose pour un joueur qui ne marque pas toujours et qui ne décide pas des matchs." Antonio Conte, lui aussi, a souligné les qualités de son joueur. "Il a commis 5 fautes. Il doit encore progresser... Je plaisante. Il a une grande endurance, de grosses qualités et nous travaillons tous pour améliorer ça", a réagi le coach des Blues.

N'Golo Kanté, qui pourrait prochainement célébrer un deuxième titre consécutif (Chelsea est leader avec 4 points d'avance sur le 2ème à 6 journées de la fin), n'est que le 4ème joueur français à être plébiscité outre-Manche. Avant lui, Eric Cantona avec Manchester United (1993/1994), David Ginola avec Tottenham (1998/999) et Thierry Henry, par deux fois lorsqu'il évoluait à Arsenal (2002/2003 et 2003/2004) ont également été sacrés. Kanté intègre donc un cercle très fermés de joueurs et se voit entouré des plus grands.