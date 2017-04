Mbappé, Dembélé... Qui sont les meilleurs jeunes de moins de 21 ans ?

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Après la Gazzetta qui s’intéressait en début d’année aux meilleurs joueurs de moins de 20 ans, c’est Sky Sport qui s’est penché sur les moins de 21 ans qui brillent cette saison en Europe. Avec la complicité du site whoscored.com et d’Opta, le média britannique s’est surtout intéressé aux jeunes joueurs qui sont le plus décisifs (buts + passes décisives) avec au moins 15 matches dans l’un des 5 grands championnats : Ligue 1, Premier League, Serie A, Liga et Bundesliga. Et le vainqueur est…





Dele Alli, un milieu de terrain avec des statistiques incroyables !

Le talentueux milieu de Tottenham est donc le jeune talent dont la contribution aux buts est la plus importante. Malgré sa position plus reculée, il a inscrit 16 buts pour les Spurs en championnat et 20 toutes compétitions confondues. Aucun autre joueur de 21 ans ou moins ne marque autant dans les cinq grands championnats !

Le Londonien se présente comme l’une des futures stars du football mondial. Avec ses 5 passes décisives et ses 80% de passes réussies par match, il possède un profil complet, pas étonnant qu’il soit déjà appelé régulièrement avec la sélection britannique.









Mbappé, Dembélé et Lemar dans les cinq premiers

Après le Britannique, c’est la révélation de Bundesliga qui est le jeune le plus décisif en Europe. Evoluant à Leipzig, surprenant deuxième de Bundesliga, Timo Werner évolue au poste de milieu offensif gauche et il a déjà marqué 15 fois pour 4 passes décisives.



Suite à ces deux joueurs, les français arrivent en force ! La révélation Kylian Mbappé avec 12 buts et 5 passes décisives est le troisième joueur le plus prolifique de moins de 21 ans, mais si l’on ajoute ses réalisations en Coupe d’Europe (2) ou dans les coupes nationales (4) il serait même devant Werner avec 19 buts et 5 passes décisives !







Derrière lui on retrouve Ousmane Dembélé. Le joueur de Dortmund âgé de seulement 19 ans montre une réelle maturité dans son jeu et sa qualité de dribble lui a permis d’être à l’origine de 15 buts cette saison (6 réalisations et 9 passes décisives plus 5 en Ligue des Champions pour 1 but).









Le Monégasque Thomas Lemar est le 5ème de ce classement. Appelé depuis peu en Equipe de France, le gaucher s’est retrouvé décisif à 13 reprises en Ligue 1, (7 buts, 6 passes décisives) avec 2 réalisations et 2 passes décisives Ligue des champions (plus 3 buts en coupes nationales).

Surtout, si l’on exclut le critère de l’âge, il n’y a que Neymar qui a tenté et réussi plus de dribbles que Thomas Lemar en Ligue des Champions ! Technique et rapide, le Monégasque est une pièce essentielle pour son club à seulement 21 ans.