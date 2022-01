Menée au score, l'Equipe de France féminine s'est arrachée pour signer un nul face à l'Autriche

Les Bleues n'ont pas su faire mieux qu'un match nul face à l'Autriche lors du deuxième match de l'Euro 2017.

L'Equipe de France d'Olivier Echouafni a signé un match à deux visages face à l'Autriche, conclu par un match nul (1-1) qui ne la qualifie pas encore pour la phase finale de l'Euro 2017.





La finition a encore manqué

On espérait que les Bleues allaient tirer des enseignements positifs du match poussif face à l'Islande (1-0 grâce à un penalty). Il n'en fut rien, du moins dans cette première période face à l'Autriche, adversaire d'un tout autre calibre. Une fois encore, les Bleues ont pêché dans la finition. Sauf qu'à force de ne pas concrétiser leur domination, les troupes d'Olivier Echouafni se sont faites cueillir par l'ouverture du score signée Makas, d'une belle frappe du droit (27e). La France était donc menée au score.





Réaction d'orgueil

Après la pause, les Bleues ont eu le mérite de réagir très vite, à l'orgueil et finalement avec la même envie qu'en première période, un soupçon d'efficacité en plus. Elles n'ont pas douté très vite puisqu'Amandine Henry a égalisé d'une tête pleine de rage sur un corner signé Bussaglia et mal géré par Zeisberger (51e). Ensuite, l'Equipe de France, revigorée, a tout fait pour arracher la victoire et sans les parades de la gardienne autrichienne, leur belle partition offensive aurait été mieux récompensée. 1-1 à l'arrivée, et des cris de victoire du côté de l'Autriche…



78#39; E.Bussaglia laisse sa place à Camille Abily qui devient la joueuse la plus capée de l#39;histoire des Bleues avec 181 sélections!🇫🇷👏#FRAAUT pic.twitter.com/jLQ1sXg0Al dash; Equipe de France (@equipedefrance) 22 juillet 2017

Il faudra battre la Suisse

Dans l'autre match du groupe C, la Suisse a battu l'Islande sur le score de 2 buts à 1. Pour l'heure, la France est co-leader avec son adversaire du soir avec un point d'avance sur la troisième nation. Autant dire qu'il ne faudra pas réaliser un faux pas face à la Suisse, même si un nul suffira pour continuer dans cet Euro…Si possible avec la première place…



Face à la Suisse mercredi, il nous faudra au moins un match nul pour passer en Quarts de Finale!🇫🇷 #FRAAUT #EURO2017 pic.twitter.com/T4NGaDodFU dash; Equipe de France (@equipedefrance) 22 juillet 2017