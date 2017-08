Mercato : 142 millions pour Coutinho, Manchester City pense toujours à Sanchez et des prétendants pour Draxler

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

On repart pour un nouvel épisode sur le dossier Coutinho au FC Barcelone dans la gazette du marché des transferts.





142 millions pour Coutinho

Le FC Barcelone va-t-il parvenir à ses fins concernant Philippe Coutinho ? Pour le moment, le Brésilien des Reds de Liverpool n'a pas signé et le club anglais a refusé plusieurs offres des dirigeants Blaugrana. Selon le Sunday Express, ces derniers devraient prochainement mettre 142 millions d'euros sur le table pour obtenir le remplaçant désigné de Neymar. Liverpool en réclame plus et, en conférence de presse, Jürgen Klopp a affirmé qu'il comptait toujours sur lui. Le feuilleton est donc encore loin d'être terminé.



Manchester City pense toujours à Sanchez

Beaucoup de choses peuvent encore se passer d'ici la fin du mercato et, du côté d'Arsenal, les supporteurs craignent toujours le départ d'Alexis Sanchez, qu'Arsène Wenger souhaite garder à tout prix malgré son contrat expirant en juin 2018. A en croire la presse anglaise, Manchester City n'aurait pas fait une croix sur le Chilien et serait prêt à dépenser 77 millions d'euros pour l'arracher aux Gunners. Une offre mirobolante assortie d'un salaire énorme (440 000 euros par semaine). Suffisante pour convaincre Arsène Wenger ?





Des prétendants pour Draxler

Arrivé il y a un peu plus de six mois au PSG, Julian Draxler pourrait bel et bien quitter le club de la capitale. L'arrivée de Neymar a envoyé l'international allemand sur le banc et les dirigeants Qatari auront prochainement besoin de dégraisser. Le fait est que Julian Draxler bénéficie d'une grosse cote sur le marché des transferts. D'après le Daily Mirror, Manchester United, Arsenal et Liverpool seraient intéressés. Aux dernières nouvelles, le PSG n'est absolument pas vendeur.



Real Madrid : Kovacic retenu, Benzema va prolonger

Du côté du Real Madrid, l'opération maintien du groupe actuel continue. Selon As, Mateo Kovacic, brillant lors du match retour de la Supercoupe d'Europe, devrait rester malgré les 77 millions d'euros proposés par la Juventus Turin pour la doublure de luxe de Casemiro. Connaissant Zidane et sa capacité à faire tourner, le Croate aura forcément du temps de jeu cette saison. En parallèle, Karim Benzema serait bientôt lié avec les Merengue jusqu'en 2021.