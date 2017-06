Mercato : Mendy dans le viseur de Chelsea, Aubameyang dans celui du PSG

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Marc Benoist, le spécialiste mercato de la rédaction de Téléfoot nous fait part de ses toutes dernières infos.

La Quotidienne du 08/06 : Mercato Show

Chelsea entre dans la danse pour Mendy

Sur les tablettes de Manchester City depuis de longues semaines, Benjamin Mendy n'a pas encore de certitudes sur son futur point de chute. S'il semble que l’offre des Citizens, qui tourne autour de 45 à 50 millions d'euros (et un contrat de 4 ans pour le joueur), a convaincu les Monégasques, un autre club, anglais lui-aussi, vient jouer les trouble-fêtes. En l'occurrence Chelsea qui ferait tout son possible pour inverser la tendance et attirer le Monégasque dans ses filets.

Koscielny toujours dans l'expectative

En contrat jusqu'en 2020 avec Arsenal, Laurent Koscielny ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Pas farouchement opposé à un départ, il guette du coin de l'oeil les offres qui arrivent sur le bureau de son agent. Si l'intérêt de l'Olympique de Marseille est connu depuis longtemps, Manchester City est également sur les rangs. Ces dernières heures, ce sont des clubs chinois, avec les moyens qui les accompagnent, qui auraient sondé le joueur. Un statut quo, à savoir rester chez les Gunners, est aussi une option à prendre sérieusement en considération. Pour deux raisons principales : la prolongation pour deux ans d'Arsène Wenger dont on sait le Français très proche et dont il loue les méthodes de management. Et le recrutement à venir du club londonien qui, s'il se révèle qualitatif, devrait inciter l'international français à ne pas bouger.

Conte aime beaucoup Mbappé

Si Diego Costa n'est plus en odeur de sainteté du côté de Chelsea, c'est aussi et surtout parce qu'Antonio Conte aurait fait de la pépite monégasque une priorité. Reste à savoir quelles sont les envies du joueur. Une incertitude que l'on peut résumer ainsi : si Mbappé opte pour la stabilité, il prolongera son aventure sur le rocher d'une saison. Dans le cas contraire, le record du marché des transferts risque bien d'être battu.



Alexis Sanchez n'ira pas au PSG

Si le nom de l'attaquant chilien a longtemps tourné dans les bureaux du Camp des Loges, la piste a été totalement abandonné. Reste que l'attaquant des Gunners, qui a reçu une proposition salariale conséquente d'Arsenal (14 millions d'euros par saison), n'est toujours pas à l'abri d'un départ. Manchester City, toujours, et le Bayern Munich se montrent toujours intéressés.



Aubameyang toujours dans le viseur du PSG

Face aux difficultés à attirer dans leurs rangs un attaquant de tout premier plan tel Alexis Sanchez, les dirigeants parisiens commenceraient à réactiver la piste qui mène au meilleur buteur de la Bundesliga, Pierre-Emerick Aubameyang (27 ans, 31 buts) en dépit des réticences initiales d'Antero Henrique, le nouveau directeur sportif du club.