Mercato - Real Madrid : James Rodriguez à Manchester United, ce serait fait !

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Selon le quotidien espagnol As, le transfert de James Rodriguez du Real Madrid à Manchester United est bouclé. Ne reste plus qu'à l'annoncer.

Selon un autre média, la radio colombienne Caracol, le départ de James Rodriguez du Real Madrid pour Manchester United pourrait être officialisé ce dimanche au lendemain de la dernière journée de Liga.

Real Madrid - Zidane : "Je vis un truc de fou !"

Un deal autour de 50 millions



Rien n'est encore officiel mais, comme le laissait suggérer sa sortie émouvante lors de la rencontre face à Séville dimanche dernier (4-1), le départ de la star colombienne du Real Madrid James Rodriguez est bel et bien acté. Selon différents médias, le deal serait déjà conclu, et évalué à 49 millions d'euros, pour celui qui a rejoint le club merengue en 2014 contre 80 millions d'euros en provenance de Monaco. Un transfert, le premier concernant une tête d'affiche, qui sonne la grande ouverture d'un marché des transfert loin d'être officiellement lancé (le mercato s'étend du 1er juillet au 31 août).



Manchester United souhaite annoncer sa première recrue



D’après le quotidien AS et la radio colombienne Radio Caracol, un accord entre les Red Devils et le milieu de terrain du prochain finaliste de la C1 devrait être officialisé dès ce dimanche soit au lendemain de la dernière journée de Liga. La semaine dernière, les ondes colombiennes évoquaient déjà un accord de principe soumis à une seule condition : le départ de Wayne Rooney de Manchester United. Un départ aujourd'hui non acté même s'il flotte dans l'air.

Peu de temps de jeu mais des stats



Le quotidien AS se veut plus patient quant à l'annonce de ce mouvement, en affirmant que le club de Madrid préfèrerait attendre le 4 juin, soit le lendemain de la finale de Ligue des Champions contre la Juventus, pour officialiser le départ d'un joueur âgé de seulement 25 ans. Arrivé chez les Merengue en 2014 en provenance de Monaco, le capitaine de la sélection colombienne a inscrit 11 buts et délivré 13 passes décisives en 32 rencontres et seulement 20 titularisations.