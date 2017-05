Mercato - FS Séville : Direction l'Albiceleste pour Sampaoli

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Le technicien argentin va quitter le FC Séville un an après l'avoir rejoint. Son avenir va s'écrire à la tête de la sélection argentine.

L'ancien sélectionneur à succès du Chili va connaître une seconde expérience à la tête d'une sélection. Celle de son pays, l'Argentine.



Un rêve qui se concrétise



La rumeur courait depuis de longues semaines et c’est désormais officiel. Le club du FC Séville avait même laissé son entraîneur négocier avec la sélection argentine pour la rejoindre et, de ce fait, quitter le club andalou ensuite. Ces négociations ont donc finalement abouti. C’est l’Argentin, lui-même, qui l’a relayé en conférence de presse ce vendredi. "Mon rêve depuis toujours est d’entraîner la sélection argentine. En tant qu’Argentin, je ne peux pas refuser cette opportunité même si elle brise ma carrière européenne, qui avait très bien débuté. Je dois y aller", explique-t-il, relayé par El Pais.

Une expérience réussie à Séville

Pour sa première expérience en Europe, Jorge Sampaoli avait pour mission de faire oublier Unai Emery sur le banc du FC Séville. Actuel 4e de Liga après avoir longtemps lutté pour le titre, le club andalou va se qualifier pour la prochaine Ligue des champions via le tour préliminaire. L'argentin va donc pouvoir quitter l'Espagne le sentiment du devoir accompli. "Maintenant, il ne reste qu’à la Fédération et au FC Séville à se mettre d’accord sur la rupture de mon contrat. Cela se fera après le match contre Osasuna qui, je l’espère, sera une fête car nous avons gagné la Liga que nous devions gagner, derrière les 3 grands, et pendant 30 journées nous avons lutté avec eux pour le titre", développe le prochain sélectionneur de l'Albiceleste alors qu’une indemnité de 1,5 M€ est annoncée pour dédommager le club andalou.

Le Chili le remercie encore



C'est la seconde que Jorge Sampaoli dirigera une sélection nationale. Sa première expérience avec l 'équipe du Chili a été couronné de succès. Outre l'élimination de l'Espagne du Mondial 2014 (élimination en 8e aux t.a.b face au Brésil), il avait surtout réussi à mener le Chili à la victoire lors de la Copa America 2015 disputée à domicile (victoire aux t.a.b face à l'Argentine).



