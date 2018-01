Mercato : Le Bayern fond sur Goretzka, Mkhitaryan intéresse Arsenal, Giggs bientôt intronisé

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |





Le Bayern tient le bon bout pour Goretzka



Alors que son contrat à Schalke 04 s'achève au mois de juin, Leon Goretzka est libre de parler avec d'autres clubs pour un transfert gratuit à la fin de la saison. L'international allemand de 22 ans, courtisé par les plus grands clubs européens, est proche du Bayern Munich, et le président du club bavarois Karl-Heinz Rummenigge s'est exprimé à ce sujet sur Sky Sports ce dimanche. «Nous serions fous si nous ne songions pas à faire signer un international allemand dont le contrat arrive à expiration», a confié Rummenigge. «C'est au joueur de décider, et ce serait bien s'il finissait par choisir le Bayern. Les tops clubs comme le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester United et la Juventus le voulaient, c'est parfaitement normal que le Bayern se positionne aussi. Sa décision sera prise dans les prochains jours.»

Giggs à la tête de la sélection galloise

Selon l'ensemble des médias britanniques, Ryan Giggs est tout proche d'être nommé sélectionneur du pays de Galles. L'ancien joueur de Manchester United, qui a dirigé MU quelques semaines en mai 2014, deviendrait ainsi numéro 1 pour la première fois. L'ex-ailier de 44 ans a passé des entretiens avec la Fédération galloise la semaine passée, tout comme les anciens internationaux Mark Bowen et Craig Bellamy ainsi que l'adjoint de Coleman, Osian Roberts. Mais c'est bien l'ancien mancunien qui devrait récupérer le poste. Une décision qui devrait être annoncée en début d'après-midi.

Mikhtaryan pour remplacer Sanchez ?

Alors que les jours de l'international chilien Alexis Sanchez semblent comptés dans le nord de Londres (Manchester City, Manchester United, Chelsea sont sur les rangs) ce que confirmait hier à demi-mot son entraîneur Arsène Wenger, Arsenal serait en quête d'un nouveau joueur pour le remplacer. Si le nom d'Aubameyang a été évoqué, c'est celui du joueur arménien Henrikh Mkhitaryan qui revient avec le plus d'insistance. Privé de temps de jeu cette saison à Manchester sous les ordres de José Mourinho, l'international arménien, également annoncé du côté de Dortmund, son ancien club, souhaite se relancer le plus vite possible. Son profil collerait à l'identité de jeuides Gunners.