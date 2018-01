Mercato: accord trouvé entre Sanchez et Manchester United

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Manchester United : un contrat de 4 ans pour Sanchez

The Telegraph fait état d'un accord entre Manchester United et l'attaquant chilien d'Arsenal Alexis Sanchez. Les deux parties se seraient entendues sur un contrat de quatre ans et demi et un salaire de 15,8 millions d'euros par an. Mais la réalisation de ce transfert reste suspendu à Henrikh Mkhitaryan. Le milieu de terrain de MU doit faire le chemin inverse pour que le transfert de Sanchez à Manchester se fasse.

Le Borussia Dortmund vise Batshuayi



Si le London Evening Standard a évoqué ce mardi la possibilité de voir Olivier Giroud (30 ans) inclus dans l’opération menant Pierre-Emerick Aubameyang à Arsenal, Bild avance ce jour une autre option. Le quotidien allemand assure en effet que, pour succéder à PEA, le BVB serait sur les traces de Michy Batshuayi (24 ans), attaquant pas vraiment en odeur de sainteté à Chelsea (2 titularisations en PL cette saison).

Otamendi prolonge à City

Arrivé à Manchester City en 2015 en provenance de Valence, Nicolas Otamendi était en fin de contrat en juin 2020. Le défenseur central argentin de 29 ans a prolongé ce mercredi jusqu'en 2022 avec les Skyblues. En grande forme cette saison, il a déjà disputé 28 matches toutes compétitions confondues, inscrivant même cinq buts.