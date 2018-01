Mercato - Alexis Sanchez pas encore à City, le Barça continue son marché, la polémique Barkley : le bulletin transferts de mercredi

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Wenger tempère concernant Alexis Sanchez





En fin de contrat avec Arsenal en juin 2018, Alexis Sanchez devrait changer d’air et rejoindre Manchester City selon les informations de Sky Sport Italia. Selon le média transalpin, l’international chilien est tombé d’accord avec le leader de Premier League pour les termes de son contrat. Restera à savoir quand il partira : soit cet hiver soit le 1er juillet prochain.





Alors que le départ du Chilien semble se préciser, Arsène Wenger a tempéré les choses en conférence de presse mardi. "Il n’y a eu aucun contact avec Manchester City. Si je m’attends à un départ pour Sanchez ? Je ne m’attends à rien, je suis concentré sur le match de demain."

















Le Barça va boucler le dossier Yerry Mina





Le Barça continue son mercato hivernal. Après l’arrivée de Philippe Coutinho en provenance de Liverpool, contre la somme de 120 millions d’euros, plus un bonus de 40 millions d’euros, le club catalan va boucler l’arrivée du défenseur central colombien Yerry Mina.





Selon les informations de Sky Sport Italia, le Barça et le club brésilien de Palmeiras, où évolue le joueur depuis 2016, seraient tombés sur un accord avoisinant les 13 millions d’euros. Mina devrait arriver à Barcelone mercredi ou jeudi.

















Tevez présenté par Boca Juniors





Le retour de l’autre enfant prodige. Après un passage peu réussi en Chine (11 matches, 2 buts), Carlos Tevez va débuter son troisième passage à Boca Juniors. Présenté mardi soir, l’Argentin, qui a signé un contrat de deux ans, avait envie plus que tout autre chose de ce retour à la Bombonera.





"Il me reste peu de temps à jouer au football et je dois en profiter. (…) L’adrénaline avant de sortir pour jouer un match, ces picotements qui vous traversent le corps avant un match, tout cela me manquait. Ce sentiment ressenti dans le tunnel avant de rejoindre la pelouse de la Bombonera était ce me manquait le plus."





















Barkley aurait coûté 25 millions à Chelsea

The Times révèle mercredi que Chelsea n'a pas déboursé 17 millions d'euros pour s'attacher les services de Ross Barkley... mais la somme 25 millions.

Le quotidien britannique précise que le club anglais aurait versé une commission de 8 millions d'euros à la Wasserman company, une agence de communication spécialisée dans le sport.

Cette agence avait travaillé sur ce dossier et ce depuis l'été dernier, date à laquelle Barkley avait déjà failli signer chez les Blues avant que le transfert ne capote.

L'histoire ne s'arrête pas là. Le maire de la ville de Liverpool, Joe Anderson, a demandé à la police l'ouverture d'une enquête afin de déceler une fraude concernant le transfert.

Le politicien l'a fait savoir à la FA à travers une lettre explosive qui fait le bonheur de la presse anglaise. Pour la petite histoire, Anderson est un grand fan... d'Everton.

















