Mercato : Alvaro Morata veut faire son retour au Real Madrid

Courtisé par de nombreux clubs européens, Alvaro Morata a fait le point sur son futur dans une interview accordée à AS. L’Espagnol a fait part de son envie de retourner au Real Madrid.

Auteur d’une bonne saison avec la Juventus Turin, Alvaro Morata attise les convoitises des plus grosses écuries européennes. Si la Vieille Dame espère le garder une année supplémentaire, l’attaquant rêve de retourner au Real Madrid.





« Mon souhait, c’est de réussir à Madrid »

Alors qu’il prépare actuellement l’Euro 2016 avec la sélection espagnole, Alvaro Morata s’est confié sur sa situation dans les colonnes d’AS. L’attaquant souhaiterait quitter la Juventus Turin, qu’il a rejoint à l’été 2014 : « J’ai tout gagné en Italie. J’ai joué une finale de la Ligue des Champions. J’ai grandi en tant que joueur et en tant qu’homme. Je pense être aujourd’hui un joueur différent de celui qui a quitté le Real Madrid. J’ai prouvé que je pouvais jouer dans une grande équipe. »

le Real Madrid souhaiterait bien rapatrier Alvaro Morata cet été pour le vendre dans la foulée et ainsi réaliser une belle opération financière. Plusieurs clubs sont d’ailleurs intéressés par l’Espagnol : « Il y a quelques offres tentantes en Premier League, et pas seulement pour le contrat. Je pense avoir les caractéristiques pour jouer dans ce championnat. Mais je ne dis pas que je veux quitter la Juve, un club dont je ne peux dire que du bien. »