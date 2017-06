Mercato : Antoine Griezmann prolonge à l’Atlético de Madrid

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Le feuilleton Antoine Griezmann a pris fin ce mardi 13 juin. L’Atlético de Madrid a officialisé la nouvelle en début d’après-midi. Le Français ne quittera pas le club cet été. Mieux : il a accepté de prolonger son contrat.





Il prolonge et formule des excuses

Antoine Griezmann a prolongé pour un an de plus, soit jusqu’en 2022. Il y a un an, il avait déjà paraphé un nouveau contrat avec le club où il évolue depuis 2014. C’est une bonne nouvelle pour l’Atlético de Madrid, qui est interdit de recrutement jusqu’en janvier prochain par le Tribunal arbitral du sport.



L’attaquant de 26 ans avait déjà mis un terme aux récentes rumeurs il y a quelques jours en assurant à Téléfoot qu’il ne quitterait pas l’Atlético cet été, en dépit de la cour insistante de Manchester United à son égard. Griezmann a d’ailleurs eu un mot, juste après sa signature, à propos de cette situation restée floue quelques semaines à propos de son possible avenir ailleurs : "Je veux m’excuser après des personnes qui auraient mal compris mes déclarations. Peut-être me suis-je mal exprimer ou que certains médias voulaient faire des gros titres (…). Je suis très heureux de rempiler pour une saison de plus avec vous tous."

Manchester United éconduit pour cet été

"Je vais remercier tout le monde en donnant tout sur le terrain, comme toujours", a ajouté Antoine Griezmann. Le président des Matelassiers, José Luis Perez Caminero, voit en cette prolongation "une nouvelle fantastique car il (Griezmann, ndlr) est l’un des meilleurs joueurs du monde, et tout sportif doit se féliciter de l’avoir". En trois ans à l’Atlético, le Français a remporté une Supercoupe d’Espagne et a disputé une finale de la Ligue des champions.

Sa prolongation devrait mettre un terme, au moins pour cet été, aux rumeurs instantes à propos d’un intérêt de Manchester United pour Griezmann. Les médias britanniques assuraient que les Red Devils étaient prêts à tout pour s’offrir le buteur. Finalement, United va devoir trouver chaussure à son pied ailleurs... ou revenir à la charge pour "Grizou" l'été prochain. La fin de la piste Griezmann va peut-être incité le club de José Mourinho à insister pour Alvaro Morata (Real Madrid).