Mercato - Arsenal : Le PSG serait en pole position pour récupérer Alexis Sanchez la saison prochaine

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Selon les informations du Times, le Paris Saint-Germain serait la piste la plus chaude pour Alexis Sanchez, plus que jamais proche d'un départ d'Arsenal.

Alexis Sanchez se rapprocherait plus que jamais du Paris Saint-Germain. Selon les informations du quotidien britannique The Times, le club de la capitale serait devenu la destination "la plus probable" pour le Chilien, qui souhaite quitter Arsenal à la fin de saison depuis de nombreuses semaines. Cette pole position du quadruple champion de France en titre sur ce dossier serait due à la volonté d’Arsenal de ne pas vendre son meilleur élément à un rival direct pour le titre en Premier League.

Chelsea et Manchester City également dans la course

Quel prix pour Alexis Sanchez ? Selon The Times, l’ancien joueur du FC Barcelone ne devrait pas être lâché pour des miettes malgré une fin de contrat à la fin de la saison prochaine. Le quotidien britannique a évoqué un prix de base correspondant à 75 millions de livres, soit 86 millions d’euros. Un chiffre colossal qui devrait permettre une sélection parmi les prétendants. Parmi ces derniers, The Times évoque les pistes Chelsea et Manchester City qui sont à l’heure actuelle les deux plus gros concurrents du PSG sur ce dossier.



Dans l’incapacité de prolonger le Chilien ainsi que Mesût Özil, tous les deux sous contrat jusqu’en juin 2018, le club londonien serait finalement résigné à laisser partir ses deux joueurs phares lors du prochain mercato estival. La vente des deux hommes, qui auraient refusé toutes les propositions de prolongation de bail, devrait permettre à Arsenal de se reconstruire sportivement parlant.











La saison d'Alexis Sanchez en chiffres

38 rencontres - 22 buts / 18 passes décisives

Premier League - 27 rencontres - 18 buts / 10 passes décisives

Ligue des champions - 8 rencontres - 3 buts / 5 passes décisives

FA Cup - 3 rencontres - 1 but / 3 passes décisives





Alexis Sanchez à Arsenal en chiffres





131 rencontres - 64 buts / 41 passes décisives

Premier League - 92 rencontres - 47 buts / 23 passes décisives

Ligue des champions - 22 rencontres - 9 buts / 11 passes décisives

FA Cup - 12 rencontres - 6 buts / 7 passes décisives





















