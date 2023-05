Mercato : Arsenal souhaite se séparer de trois joueurs cet été

Cet été, Arsène Wenger compte insuffler un air frais à Arsenal. Pour ce faire, l’entraîneur souhaiterait le départ de trois joueurs importants.

Cette saison, Arsenal pointe à la troisième place de la Premier League, à deux unités seulement du leader, Leicester. Pour la première fois depuis 2004, les Gunners pourraient bien remporter le championnat. En revanche, sur la scène européenne, l’aventure de Giroud et consorts pourrait une nouvelle fois s’arrêter en huitièmes de finale. Après avoir perdu 2-0 à domicile contre le FC Barcelone, les Gunners sont condamnés à l’exploit au match retour. Pour être plus performant la saison prochaine sur la scène locale et européenne, Arsène Wenger renouvellera une partie de son effectif.





Mathieu Flamini, un vœu non–exaucé

Arrivé à Arsenal en 2013, Mathieu Flamini ne s’est jamais imposé comme un titulaire indiscutable aux yeux d’Arsène Wenger. Cette saison, le Français n’a été aligné qu’à 15 reprises en Premier League, et n’a pas marqué le moindre but ni délivré de passes décisives. Après trois saisons passées chez les Gunners, son aventure pourrait prendre fin cet été. Selon le Daily Mail, Arsenal ne lui proposera pas de prolonger son contrat, qui arrive à expiration en juin prochain. Mathieu Flamini voulait rester une saison supplémentaire à Londres.









Arteta et Rosicky vers la sortie

Deux autres joueurs en fin de contrat à l’issue de la saison seraient dans la même situation que Mathieu Flamini. Il s’agit de Mikel Arteta et Tomas Rosicky. L’Espagnol évolue à Londres depuis 2011 et, à 33 ans, ne semble plus faire partie des plans d’Arsène Wenger. Il a disputé huit matches de Premier League cette saison, mais n’a pas connu la moindre titularisation.



Le Tchèque est arrivé à Arsenal en 2006, et y a joué plus de 245 matches. A 35 ans, Tomas Rosicky serait également invité à faire ses valises cet été. Cette saison, il n’a passé que quelques minutes sur les terrains, lors d’un match de FA Cup. Arsène Wenger ne compte clairement plus sur lui.