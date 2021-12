Mercato : Arsenal - Wenger : "Un jour Alexis Sanchez partira et le club continuera à vivre"

Interrogé sur une éventuelle démotivation d'Alexis Sanchez et Mesut Özil, dont les contrats expirent en juin 2018, Arsène Wenger s'est montré ferme à ce sujet. Selon lui, un joueur sous contrat doit donner le meilleur. Mais il a lâché du lest concernant le Chilien.

Cas Sanchez / Özil : Wenger demande de l'exemplarité



Arsène Wenger monte le ton. Questionné dimanche, en conférence de presse à l'issue de la défaite d'Arsenal face au FC Séville (1-2), sur une éventuelle démotivation d'Alexis Sanchez et Mesut Özil, qui arrivent en fin de contrat en juin 2018, le manager d'Arsenal s'est mis en colère.

"Tout le monde doit être compétitif. Quand on est un joueur de football, on se doit d'être performant jusqu'à son dernier jour de contrat", a expliqué le Français. "Qu'est-ce que ça change s'il reste deux ans ou une seule année de contrat ? Si vous allez sur un terrain de football, c'est que vous voulez jouer et le faire du mieux possible."

L'Alsacien a donc évoqué le cas de Sanchez, qui avait fait savoir sa volonté de quitter Arsenal lors des derniers mois et dont le départ est toujours dans l'air du temps. "Chaque situation est différente. Quelque fois, vous avez des joueurs qui ne vont pas au bout de leurs contrats parce que ne vous voulez pas les prolonger. C'est quelque chose de différent.Personne ne sait si Sanchez ne va pas prolonger son contrat ici (...) Mais il jour il partira. Et Arsenal continuera son chemin." Quelques heures avant, Wenger s'était pourtant montré beaucoup plus ferme quant à l'avenir de son attaquant.

"Oh il ne me reste qu'un an de contrat, je ne vais pas bien jouer aujourd'hui"

Le technicien français a ensuite remis une couche sur la motivation de ses troupes. "Pensez-vous réellement qu'en vous asseyant dans le vestiaire avant un match, vous vous dites : "Oh il ne me reste qu'un an de contrat, je ne vais pas bien jouer aujourd'hui" ? D'où tenez-vous ça ? "Qu'est-ce que cela à voir avec la longueur de votre contrat ? "

Avant de conclure. "Comment peut-on savoir jusqu'à quand vous allez travailler pour votre entreprise ? Aussi longtemps que vous y travaillez, vous faites les choses bien. Et même si un joueur négocie avec un autre club, cela ne fait rien. Vous faites ce que vous avez à faire de la meilleure façon possible. Je suis amusé que vous soyez surpris par ça. Cela me parait quelque chose de normal."

Source déclarations : Daily Express