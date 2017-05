Mercato - AS Monaco : Selon The Telegraph, Batshuayi pourrait faciliter la venue de Bakayoko à Chelsea

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Convoité de longue date par Chelsea, Bakayoko pourrait voir son transfert facilité par l'arrivée de l'ancien attaquant de l'OM dans la transaction.



Chelsea toujours intéressé par Bakayoko



D'un champion à l'autre. Tout juste sacré champion de France avec le club de la Principauté, Tiémoué Bakayoko fera très certainement ses adieux à la Ligue 1 samedi lors de la dernière levée du championnat. Classé parmi les partants quasi-certains de l'effectif monégasque, son éventuel point de chute est même connu de longue date tant Chelsea, le tout récent champion d'Angleterre, lorgne sur le milieu de terrain international.

[La première sélection de Tiémoué Bakayoko avec les Bleus]





Batshuayi sort d'une saison frustrante



Pour parvenir à ses desseins, le club des Blues aurait, selon The Telegraph, une idée à-même de séduire les dirigeants de l'AS Monaco : inclure Michy Batshuayi (23 ans) dans la transaction sous forme de prêt ou d'un transfert sec pour faire baisser le prix de la transaction. Malgré le but du sacre, le Belge est loin d'être assuré d'une place de titulaire la saison prochaine malgré le départ annoncé de Diego Costa pour la Chine. D'autres pointures de renom pourrait lui faire de l'ombre (Lukaku, Morata et Sanchez notamment).

Un profil intéressant pour l'ASM



Si le club de Chelsea ne manque pas de liquidités (plus de 230 millions selon The Telegraph), les Anglais ne seraient pas prêt à toutes les folies pour le milieu de terrain (on parle de 50 millions d'euros). Alors que l’incertitude plane sur l’avenir de Radamel Falcao, Valère Germain (27 ans) voire Kylian Mbappé, le profil de l'international belge (9 sélections, 3 réalisations) pourrait bien intéresser le club de la Principauté.