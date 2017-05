Mercato - Atlético Madrid : Griezmann sème le trouble

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Invité de Quotidien hier soir, Antoine Griezmann y a assuré avoir "six chances sur dix" de rejoindre Manchester United durant l’été.

Entre l'Atlético de Diego Simeone et le Manchester United de José Mourinho, l'attaquant international français a distillé le doute ce lundi soir sur le plateau de Quotidien.



Antoine Griezmann à Manchester United ? Il se confie sur son avenir

"Six chances sur 10" de filer à Manchester United



De sa dépendance au maté à sa passion pour David Beckam en passant par quelques questions plus ou moins indiscrètes, Antoine Griezmann s'est livré un petit peu hier su le plateau de Quotidien, avec Yann Barthès. Mais c'est à la question de savoir dans quel club il évoluera la saison prochaine posée par l'animateur qui a retenu l'attention des suiveurs de la chose footballistique. "Très bonne question, ça va se décider dans les deux semaines. C'est pas mal comme réponse sans langue de bois", répond "Grizi". Barthès le relance en suggérant "Manchester United comme David Beckam", son idole de jeunesse. "Possible"enchaîne l'attaquant français avant d'évaluer à"six sur dix", les chances de rejoindre le club anglais. Quelques instants plus tard, c'est à 7 sur 10 qu'il envisageait toujours son futur dans la capitale espagnole.

La tendance était à un statu quo



Des propos qui ont surpris donc puisque le natif de Mâcon avait encore répété la semaine dernière son attachement à l’Atlético Madrid en général et à Diego Simeone en particulier, liant son avenir à celui de l’entraîneur argentin. L’ancien milieu argentin ayant affirmé compter rester à Madrid la saison prochaine, un départ d’Antoine Griezmann ne semblait plus d’actualité. Les cartes sont-elles redistribuées ?



"Nous nous attendions à une sortie de ce genre..."



Dans l’entourage du club, on s'étonne de cette sortie médiatique de l’attaquant tricolore, son transfert, selon eux, n'étant pas à l'ordre du jour. Cette dernière viserait davantage à mettre la pression sur ses dirigeants alors que les deux parties discutent d’une revalorisation salariale. "Nous sommes actuellement en négociations pour une revalorisation de son contrat. Nous nous attendions à une sortie de ce genre d’Antoine ou d’un membre de son entourage, a ainsi confié un proche du dossier à L’Equipe ajoutant, nous sommes persuadés qu’Antoine va rester un an de plus." Atlético Madrid ou Manchester United, une chose est sûre, comme l'a dit Griezmann hier soir, son avenir se décantera sous peu.