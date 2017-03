Mercato - Atlético / Simeone : "Je n'imposerai jamais à Griezmann de rester"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Dans un entretien fleuve donné au quotidien AS, Diego Simeone a évoqué l’avenir d’Antoine Griezmann. Le technicien argentin a assuré qu’il "n’imposerait jamais" au Français de rester contre sa volonté à l’Atlético.

Diego Simeone se livre enfin. Près de dix mois après la deuxième défaite en finale de la Ligue des champions de son Atlético de Madrid (face au Real Madrid à San Siro), le technicien du club madrilène a pris la parole en privé et évoqué ses motivations pour repartir aux commandes du club espagnol malgré l’immense déception survenue à Milan.

Très bavard, l’ancien de l’Internazionale a également évoqué l’avenir d’Antoine Griezmann, régulièrement annoncé dans toute l’Europe, notamment du côté de Manchester United. "Je ne me permettrai jamais de lui imposer de rester", a clairement expliqué l'Argentin.

Simeone : "Tant que Griezmann reste l'équipe et le club progresseront"

Sur la décision de Griezmann de finalement prolonger son bail et derester à l’Atlético (le Français a prolongé au mois de juin 2016 pendant l’Euro disputé en France), Simeone a précisé : "Voilà ce qu’il m’a dit. ‘Si toi tu restes, je reste’. Je lui ai alors dit que je n’allais pas partir. Il s’est ensuite mis en marche avec ses représentants pour finaliser les négociations de sa prolongation, la signer et rester."

Concernant le cas de Griezmann, Simeone a assuré qu'il laissait ses joueurs libres de leurs décisions. "Les grands joueurs veulent jouer la Ligue des champions et essayer d’aller jusqu’au bout. Griezmann est un grand joueur. Et jamais je ne me permettrai d’exiger qu’il reste. Je ne l’ai pas fait avec Diego Costa (en 2014, ndlr), idem avec Radamel Falcao (en 2013, ndlr). Tous les joueurs qui ont donné leur vie pour moi, je les accompagne dans les décisions qu’ils prennent."

Simeone devrait rester à l'Atlético la saison prochaine

L'Argentin a ensuite fait un constat implacable sur l’importance du Français au sein de son système tactique. "Mais il est certain que tant qu'il reste, l'équipe et le club continueront à progresser", a ajouté Simeone, "c'est le joueur qui sait lire le plus rapidement le jeu d'attaque de l'équipe."

Concernant son avenir, Simeone, qui avait réduit son contrat de deux années au début de la saison (de 2020 à 2018), a fortement laissé entendre qu'il resterait encore aux commandes du club madrilène. "Je ne suis pas parti parce que je ne le souhaitais pas",a-t-il d'ailleurs assuré. "Pour le futur, je ne sais pas ce qu’il peut se passer. Mais ce qui arrivera à l’équipe sera forcément meilleur."













Bonus Téléfoot - Griezmann, plutôt Messi ou Ronaldo ?