Mercato : Aubameyang se rapproche d'Arsenal

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Pierre-Emerick Aubameyang est bien sur le départ

Ca bouge Arsenal en ce mardi 16 janvier. Après le départ quasiment acté de Theo Walcott à Everton, c'est la probable arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang, selon le Daily Mirror, qui est annoncée en cette fin de journée. Le site Bild avait d’abord révélé ce matin que l’attaquant gabonais avait demandé à ses dirigeants de lui offrir un bon de sortie cet hiver. Un peu plus tard, c'est donc le Daily Mirror qui a annoncé l’existence d’un accord avec Arsenal sur les termes du contrat. La balle est désormais dans le camp du Borussia Dortmund. Le club allemand et Arsenal doivent se mettre d'accord sur l'indemnité de transfert. Dortmund réclamerait plus de 60 millions d'euros. Un échange avec Olivier Giroud + 40 millions d'euros a également été évoqué par le London Evening Standard.

Pour Raiola, Mkhitaryan est la clef du transfert de Sanchez



Si Aubameyang concrétise avec le club des Gunners, c'est une doublette qui a fait ses preuves en Allemagne, sous le maillot de Dortmund, qui pourrait être reformée. Le nom de Henrikh Mkhitaryan (sous contrat avec Manchester United jusqu'en 2020) revient en effet avec insistance dans les couloirs du siège du club anglais, le joueur arménien étant pour son agent, Mino Raiola, la clef du transfert maintes fois annoncé d'Alexis Sanchez vers le nord de l'Angleterre et notamment Manchester United : "Manchester United ne va pas engager Sanchez sauf si Mkhitaryan est d'accord pour aller à Arsenal", a-t-il expliqué dans une interview accordée au Times. "'Mkhi' fera ce qui est le mieux pour lui. Il lui reste deux ans et demi de contrat, donc c'est sa décision. Sanchez fait partie de la négociation sur 'Mkhi', ce n'est pas l'inverse."

Nainggolan à son tour en Chine ?



Après Cédric Bakambu, la Chinese Super League serait proche d'accueillir un autre joueur majeur d'un grand championnat européen cet hiver. Il s'agirait de Radja Nainggolan qui, selon La Gazzetta dello Sport, serait très proche de signer au Guangzhou Evergrande. Le club chinois proposerait 50 millions d'euros à l'AS Roma et un salaire de 12 millions par an au joueur, soit quatre fois plus que ce qu'il gagne en Italie. D'abord réticent, le milieu de 29 ans se serait laissé convaincre par Fabio Cannavaro, le coach du club chinois.