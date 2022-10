Mercato : Aubameyang, un nouveau rêve difficile à atteindre pour le PSG

A la recherche d'un attaquant pour renforcer sa puissance offensive, Paris serait très intéressé par Pierre-Emerick Aubameyang. Mais les obstacles qui mènent au buteur gabonais sont nombreux.





Ce n'est plus un secret pour personne, Patrick Kluivert l'ayant ouvertement déclaré :. Zlatan Ibrahimovic a laissé un vide que le seul , malgré des statistiques excellentes, ne peut combler, surtout avec la méforme d'Angel Di Maria , les difficultés deetet les performances inégales de, lui, n'est pas encore un titulaire en puissance malgré de bonnes entrées. "Aubame", le remède aux soucis offensifs ?

Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant du Borussia Dortmund brille en Allemagne, et ses performances ont tapé dans l'oeil du PSG.



Griezmann inaccessible, les champions de France ciblent quelqu'un d'autre. Et selon Mundo Deportivo, cet oiseau rare évolue en Bundesliga : il s'agit de Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant du Borussia Dortmund brille en Allemagne, et ses performances ont tapé dans l'oeil du PSG. Il rêve du Real, et Dortmund ne le lâchera pas aisément



Mais là aussi, attirer le Gabonais à Paris sera compliqué. D'abord parce que l'intéressé a déjà clamé qu'. Ensuite parce qu'Aubameyang, 27 ans, n'a pas planifié un retour en France dans son projet de carrière. De plus, attirer l'ancien Stéphanois cet hiver ne serait pas utile dans un premier temps cardans son pays (du 14 janvier au 5 février) et parce qu'il n'estpuisqu'il a déjà disputé des matchs avec Dortmund lors de la phase de poules.

Mais la piste Aubameyang n'est pas pour autant délaissée par le PSG. Si ce n'est pas pour cet hiver, l'arrivée du Gabonais pourrait s'opérer dans quelques mois, à condition de convaincre le joueur et le Borussia Dortmund, qui n'a pas l'intention de laisser partir son joyau. Il en coûterait sans doute une somme coquette. De plus, le Real Madrid garde un oeil sur lui, et la presse britannique rapporte aussi un intérêt de Manchester City, où Sergio Agüero n'est pas très apprécié par Pep Guardiola.