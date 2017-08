Mercato : le Barça s'acharne pour Coutinho, le Real blinde Asensio et Tottenham veut d'autres renforts

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

On parle, encore et toujours, de Philippe Coutinho dans la gazette du marché des transferts.





Le Barça s'acharne pour Coutinho

Le FC Barcelone n'a pas encore recruté le remplaçant de Neymar, parti au PSG. Sur ses tablettes figurent les noms de Philippe Coutinho et d'Ousmane Dembélé. Concernant le Brésilien évoluant à Liverpool, El Mundo Deportivo affirme de source sûre que les dirigeants Blaugrana sont prêts à aller jusqu'au bout. Apparemment, les Reds auraient refusé une troisième offre, fixée à 125 millions d'euros. Pas vendeurs, ils semblent donc jouer la montre et le transfert pourrait être effectif dans les ultimes instants du mercato. Si transfert il y a…



Le Real blinde Asensio

Les récentes performances de Marco Asensio, notamment ses deux frappes sublimes ayant mis le FC Barcelone à genou lors de la Supercoupe d'Espagne, ont tapé dans l'œil des grosses écuries européennes. De fait, le Real Madrid entend revaloriser son contrat selon les informations de Marca. L'attaquant espagnol, âgé de 21 ans seulement, pourrait être prolongé d'un an (jusqu'en 2023) et percevoir un salaire de 4,5 millions d'euros (au lieu de 3,5 millions d'euros). Cela permettrait aux Merengue de blinder sa clause libératoire à 500 millions d'euros (comme Kroos, Modric et Ceballos).





Tottenham veut d'autres renforts

Les Spurs de Tottenham n'ont pas pesé, pour le moment, sur le marché de transferts. Leur première recrue, Davinson Sanchez, a été officialisée cette semaine. Mais elle ne devrait pas être la seule espère Mauricio Pochettino, entraineur exigeant. "Je veux quatre joueurs. C'est possible même si ça ne sera pas simple" a-t-il expliqué en conférence de presse. On rappellera que Tottenham affrontera Chelsea dimanche.





Officiel : Ciani signe au Los Angeles Galaxy

Passé par Bordeaux et Lorient, Michaël Ciani a décidé de poursuivre sa carrière en traversant l'océan Atlantique, direction le Los Angeles Galaxy. Le défenseur, âgé de 33 ans, a signé un contrat d'un an et demi, plus deux en option, et rejoindra Romain Alessandrini en Californie.