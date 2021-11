Mercato : Le Barça songe à Laporte et Stones pour sa défense centrale

Le FC Barcelone est en quête d'un défenseur central et cible deux joueurs : Aymeric Laporte (Bilbao) et John Stones (Everton).

Autorisé à recruter de nouveau lors du prochain mercato d'hiver, le Barça est la recherche d'un défenseur central. Deux noms apparaissent sur les tablettes des recruteurs catalans : John Stones d'Everton et Aymeric Laporte de l'Athletic Bilbao.



Puyol tente de séduire Laporte ?

Sous contrat avec l'Athletic Bilbao jusqu'en 2019, Aymeric Laporte est très courtisé. Ancien directeur sportif adjoint du Barça, Puyol vient de rejoindre la société d'agents de joueurs de Ramon Sostres et Iván de la Peña. Et selon Mundo Deportivo, Puyol aurait contacté Laporte afin de devenir son agent et lui ouvrir les portes du Barça.



D'après le journal catalan, le joueur a refusé les services de Puyol et aurait fait de même avec Jorge Mendes et Pere Guardiola (le frère de Pep).



John Stones surpervisé

Pour s'attacher les services de Laporte, le Barça devrait débourser au moins 50 millions d'euros, soit le montant de la clause libératoire du joueur. Si le Barça échouait dans le recrutement de Laporte, le club catalan se tournerait alors vers John Stones. Le défenseur central d'Everton suscite les convoitises et d'après le Telegraph, le Barça est en concurrence avec Manchester United et Chelsea. Le journal anglais rapporte que les recruteurs du Barça ont observé le joueur lors du match international Espagne-Angleterre joué à Alicante le 13 novembre dernier.



L'été dernier, Everton avait rejeté une offre de 52 millions de Chelsea pour sa jeune vedette. Le Barça devra sans doute proposer plus pour attirer le joueur dans ses filets.



[VIDEO] Revoir le portrait d'Aymeric Laporte dans Téléfoot