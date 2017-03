Mercato - Le Barça fonce sur Mahrez, Neymar veut Coutinho, Verratti dans le doute au PSG

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Le Barça veut Mahrez

Selon les informations du quotidien catalan, Sport, le FC Barcelone aurait placé Riyad Mahrez sur sa short-list en vue du prochain mercato estival. Le quotidien catalan évoque également l'envie du joueur de rejoindre la Catalogne. Une envie qui existe depuis l'été dernier et les premières rumeurs venues d'Espagne à son sujet.

Selon Sport, le prix de Mahrez serait évalué entre 35 et 40 millions d'euros. La vente d'Arda Turan, suivi par Arsenal, pourrait faciliter l'opération.













Neymar veut Coutinho au Barça

Dans le radar du FC Barcelone depuis l'automne dernier, Philippe Coutinho a trouvé deux soutiens de poids cette semaine : Neymar et Luis Suarez. Les trois hommes ont d'ailleurs été surpris en train de discuter à la fin de la rencontre des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 jeudi soir (succès 1-4 du Brésil au Centenario de Montevideo).

Selon les informations du quotidien Sport, Neymar continuerait d'adouber son coéquipier en sélection brésilienne auprès de ses dirigeants. "Je recruterai Coutinho pour le Barça. Il aurait sa place dans notre équipe et je serai enchanté de jouer avec lui."









L'agent de Verratti calme les esprits

Donato Di Campli éteint le début d’incendie qu’il a allumé. Quelques heures après sa sortie dans la Gazzetta Dello Sport, concernant l’avenir de son joueur au Paris Saint-Germain, l’agent de Marco Verratti a voulu calmer les esprits après la polémique née en France.

"J'ai simplement répété ce que j'avais déjà dit auparavant. Et cela a peut-être été mal interprété en France", a-t-il expliqué à la même Gazzetta Dello Sport.



Verratti est dans le doute, le PSG le rassure

Selon les informations du quotidien L’Equipe, Marco Verratti serait lui toujours dans le doute quant à son avenir au Paris Saint-Germain. Le quotidien français explique l’international italien douterait du projet mené par le club de la capitale après le départ non-compensé de Zlatan Ibrahimovic. L’Equipe explique également que Verratti "doute également qu'Unai Emery et son staff soient à même de faire gagner le PSG sur la scène européenne."

Selon le Daily Mirror, Chelsea et Manchester United auraient profité de ce début de remue-ménage pour entrer dans la danse. Le quotidien britannique explique que les deux clubs anglais pourraient revenir à la charge lors du prochain mercato estival.

Dans son édition du 24 mars, L'Equipe explique le club parisien aurait donné des garanties à son joueur quant au futur du projet. Les dirigeants parisiens seraient notamment prêts à être très actif sur le marché des transferts.

Le Bayern veut aligner 80 millions d'euros pour Bernardo Silva





Selon les informations du quotidien sportif A Bola, le Bayern Munich serait disposé à aligner 80 millions d’euros pour s’attacher les services de Bernardo Silva lors du prochain mercato estival.

Obligé de compenser les départs à la retraite de Xabi Alonso et Philipp Lahm, le club bavarois ne serait pas contre aligner une telle somme pour récupérer un joueur créateur et polyvalent. Leclub bavarois serait en concurrence avec le Real Madrid, Barcelone, Chelsea, Manchester City, la Juventus et l'Internazionale sur le dossier.





Pépé veut aller à l'OM

Le dossier Nicola Pépé se décante. Lors d’un entretien donné au quotidien L’Equipe, vendredi, Olivier Pickeu, le directeur sportif d’Angers, a indiqué que le joueur souhaiterait rejoindre l’OM l’été prochain. « Pour que cela fonctionne, il faut trois choses : un club acheteur, un président capable d'accepter la proposition et un joueur qui a envie d'aller dans le projet."

L’OM devra débourser la somme de 10 millions d’euros réclamé par le SCO. De son côté, Pépé avait décliné une offre venue d’Hull City l’hiver dernier.