Mercato: le Barça veut rapatrier Deulofeu, l'OM sur Dost, Mascherano a une touche en Turquie

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Dost, une piste de plus pour l'attaque marseillaise



Frank McCourt, le propriétaire de l'Olympique de Marseille, et Jacques-Henri Eyraud, le président marseillais, ont l'intention de renforcer drastiquement l'équipe lors du prochain mercato estival. Eyraud a même promis qu'à terme, l'OM dépensera "beaucoup plus" que les 200 millions d'euros annoncés. D'après A Bola, le club phocéen pourrait débourser une partie de sa manne financière pour Bas Dost. L'attaquant néerlandais de 27 ans brille dans le championnat portugais avec le Sporting. Il est en tête du classement des buteurs avec 28 réalisations. Souci : sa clause libératoire est de 60 millions d'euros alors que Marseille ne voudrait pas aller au-delà de 40 millions d'euros pour s'offrir une nouvelle gâchette.



Le Baromètre Téléfoot : 25% de chances pour que Bast Dost signe à l'OM cet été



L'annonce de la surface financière de Marseille et la volonté de l'OM de recruter suscitent forcément les rumeurs plus ou moins fondées. Bas Dost n'est pas le premier attaquant envoyé avec plus ou moins d'aplomb sur la Canebière. Patience : on en saura plus sur les plans concrets de l'OM d'ici peu. Dost en fera peut-être partie.





Mascherano intéresse Galatasaray



A bientôt 33 ans, Javier Mascherano achève sa 7e saison sous les couleurs du FC Barcelone, où il est sous contrat jusqu'en 2019. L'Argentin est toujours un maillon fort du club catalan, mais en faisant venir Samuel Umtiti l'été dernier, le Barça a anticipé la fin programmée de la paire Gerard Piqué-Javier Mascherano. L'ancien joueur de Liverpool n'en garde pas moins une cote appréciable. D'après le quotidien turc Sozcu, Galatasaray aurait dans l'idée de l'attirer dès cet été.



Le Baromètre Téléfoot : 35% de chances pour que Javier Mascherano signe à Galatasaray cet été



Le FC Barcelone va se renouveler cet été. Javier Mascherano fera-t-il partie de la lessive ? Certains bruits plaident en ce sens. Mais Mascherano est une figure respectée et écoutée dans le vestiaire catalan. C'est un homme de base et il est peu probable qu'il soit poussé vers la sortie, eu égard à son passé, et sachant que sa dernière prolongation de contrat date d'octobre dernier.





Deulofeu prêt pour un come-back au Barça



Pur produit de la Masia, double champion d'Europe des moins de 19 ans, Gerard Deulofeu n'a pu percer au FC Barcelone. Après deux prêts à Everton et au FC Séville, l'attaquant s'est envolé pour de bon chez les Toffees en 2015. Mais l'expérience dans l'autre club de Liverpool n'a pas été très concluante, à tel point qu'en janvier dernier, l'Espagnol a été prêté à l'AC Milan. La Serie A lui fait du bien (2 buts, 3 passes décisives), à tel point qu'il a été rappelé avec la Furia Roja : il a d'ailleurs marqué le second but de l'Espagne contre les Bleus au Stade de France en amical le 28 mars (0-2). Le FC Barcelone n'est pas insensible à ces prestations. Le club blaugrana envisage clairement de faire revenir Deulofeu. Cette hypothèse a pris plus de consistance encore après que Robert Fernandez, le secrétaire technique du Barça, l'a confirmé à TV3, une chaîne espagnole. Everton n'aurait même pas son mot à dire car Barcelone dispose d'une option de rachat de 12 millions d'euros.



Le Baromètre Téléfoot : 50% de chances pour que Gerard Deulofeu signe à Barcelone cet été



A Barcelone, il y a une culture pour les joueurs "de la maison". Gerard Deulofeu en est un. Et l'idée de faire revenir un buteur après qu'il se soit aguerri à l'étranger est séduisante. Cependant, l'international espagnol devra faire banquette, le trident Lionel Messi-Luis Suarez-Neymar étant indétrônable. Le retour de Deulofeu dépend aussi de ce que le Barça fera de Paco Alcacer, l'actuel attaquant "là pour suppléer".